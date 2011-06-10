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۲۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

مراسم اعتکاف در 17 مسجد کردکوی برگزار می شود

مراسم اعتکاف در 17 مسجد کردکوی برگزار می شود

کردکوی - خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی کردکوی گفت: مراسم سنت حسنه اعتکاف سال جاری در دو مسجد شهری و بیش از 15 مسجد روستایی این شهرستان برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد صادق پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و با توجه به اولویتها و ظرفیتهای موجود، معتکفان شهرستان کردکوی سنت حسنه و معنوی اعتکاف را در دو مسجد شهری و 15 مسجد روستایی به جا می آورند.

وی افزود: برای استفاده بهینه ایام البیض برنامه سخنرانی و مداحی و محفل انس با قرآن کریم در این ایام در محل اعتکاف برگزار خواهد شد.
 
صادق پور اظهار داشت: ثبت نام معتکفان از روز 10 خردادماه آغاز شده و تا 24 خرداد ادامه دارد.
 
وی یادآورشد: در مراسم اعتکاف این شهرستان، شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان، هیئت امنای مساجد و اعضای هیئات مذهبی مشارکت و همکاری دارند.
کد مطلب 1331501

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