مراسم اعتکاف در 17 مسجد کردکوی برگزار می شود

حجت الاسلام محمد صادق پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و با توجه به اولویتها و ظرفیتهای موجود، معتکفان شهرستان کردکوی سنت حسنه و معنوی اعتکاف را در دو مسجد شهری و 15 مسجد روستایی به جا می آورند.

وی افزود: برای استفاده بهینه ایام البیض برنامه سخنرانی و مداحی و محفل انس با قرآن کریم در این ایام در محل اعتکاف برگزار خواهد شد.

صادق پور اظهار داشت: ثبت نام معتکفان از روز 10 خردادماه آغاز شده و تا 24 خرداد ادامه دارد.

وی یادآورشد: در مراسم اعتکاف این شهرستان، شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان، هیئت امنای مساجد و اعضای هیئات مذهبی مشارکت و همکاری دارند.