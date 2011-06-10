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۲۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

جشنواره " پدرم برایم کتاب بخوان" در بندرترکمن برگزار شد

جشنواره " پدرم برایم کتاب بخوان" در بندرترکمن برگزار شد

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: جشنواره "پدر برایم کتاب بخوان" با حضور مسئولان بندرترکمن در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره فرزندان مدیران دستگاههای اداری بندرترکمن با همراهی پدرانشان کتابی را مطالعه کردند و کتاب هدیه گرفتند.

این جشنواره با هدف رشد و توسعه مطالعه در بین فرزندان و توجه به اهمیت کتاب و کتابخوانی در بین نسل نو جامعه برگزار شد.

نماینده مردم شهرستانهای غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی عصر پنجشنبه در حاشیه این جشنواره گفت: امروزه توجه به حوزه کودک و نوجوان لازم و ضروری و نیازمند برنامه ریزی دقیق و پیگیری جدی است.
 
محمد جواد نظری مهر در سخنانی با اشاره به خدمات و اقدامات صورت گرفته طی سالهای اخیر خواستار برنامه ریزی و مدیریت بیشتر نیازها و مسایل کشور شد.
 
وی یادآور شد: ارائه برنامه هایی بر اساس نیازها و آسیب های منطقه ای برای کودکان ونوجوانان می تواند راهگشای بسیاری  معضلات و مشکلات موجود باشد.
کد مطلب 1331503

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