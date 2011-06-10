جشنواره " پدرم برایم کتاب بخوان" در بندرترکمن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره فرزندان مدیران دستگاههای اداری بندرترکمن با همراهی پدرانشان کتابی را مطالعه کردند و کتاب هدیه گرفتند.

این جشنواره با هدف رشد و توسعه مطالعه در بین فرزندان و توجه به اهمیت کتاب و کتابخوانی در بین نسل نو جامعه برگزار شد.



نماینده مردم شهرستانهای غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی عصر پنجشنبه در حاشیه این جشنواره گفت: امروزه توجه به حوزه کودک و نوجوان لازم و ضروری و نیازمند برنامه ریزی دقیق و پیگیری جدی است.

محمد جواد نظری مهر در سخنانی با اشاره به خدمات و اقدامات صورت گرفته طی سالهای اخیر خواستار برنامه ریزی و مدیریت بیشتر نیازها و مسایل کشور شد.



وی یادآور شد: ارائه برنامه هایی بر اساس نیازها و آسیب های منطقه ای برای کودکان ونوجوانان می تواند راهگشای بسیاری معضلات و مشکلات موجود باشد.