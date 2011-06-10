مشاوره در کلانتریها نقش مهمی در کاهش معضلات اجتماعی دارد

سرهنگ احمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: راه اندازی دفاتر مددکاری اجتماعی کلانتری ها اقدام مثبتی در زمینه تقویت نقش حمایتی ناجا در جامعه، کاهش حجم پرونده های ارجاعی به مراجع قضایی، ایجاد فراغت خاطر بیشتر مراکز انتظامی در رسیدگی به امور اساسی تر و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است.

وی افزود: شاخص اول پرونده های ارجاعی به کلانتری ها در سال گذشته مشکلات خانوادگی بوده است.

وی گفت: مهمترین علل این پرونده ها مشکلات مربوط به اعتیاد همسر، بد رفتاری عاطفی و جسمی و عدم مسئولیت زوج و زوجه بوده است.

فرمانده انتظامی زاهدان بیان داشت: باید این مشکلات در مراحل اولیه کنترل و حل شوند در غیر این صورت معالجه آنها هزینه های زیادی را می طلبد.

وی گفت: فعالیت های آموزشی قابل توجهی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مساجد، مدارس، کانون های اوقات فراغت، فرهنگ سراها و یگانهای انتظامی انجام شده است.

وی افزود: به منظور حفظ امنیت تمام اقشار مردم کشف علل و ریشه های جرم و مقابله اساسی با شرایط بروز کجروی ها و تخلفات در جامعه ضروری است .

طاهری اظهار داشت: با تجهیز پنج کلانتری به دفتر مشاوره، بیش از 67 درصد پرونده های ارجاعی در سال گذشته، قبل از دادگاه در این شهرستان به صلح و سازش انجامیده است .

وی افزود: در سیستان وبلوچستان از سال 81 راه اندازی دفاتر مشاوره کلانتری ها در دستور کار قرار گرفته است .