پایان اشغالگری آمریکا در عراق ثمره بهار عربی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرای اردن امروز در مقاله ای با عنوان "عراق و بهار عربی" می نویسد : سفر غیر منتظره "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا به بغداد در ماه گذشته برای کاخ سفید از اهمیت بالایی برخوردار بود چرا که شمارش معکوس برای اجرای مفاد توافقنامه ای که بین بغداد وواشنگتن در سال 2008 به امضا رسیده بود، شروع شد و بر اساس این توافقنامه نظامیان آمریکایی باید از اواخر سال 2011 از عراق خارج شوند.

" نجاح المطارنة" نویسنده این مقاله در ادامه می نویسد: آمریکا در باقی ماندن در خاک عراق البته منافع بسیار با اهمیتی را دنبال می کند که مهمترین آن، بهره برداری از ثروتهای این کشور است بنابراین عقب نشینی ازاین کشور هرگز به نفعش نیست.

روزنامه الرای اردن درادامه به آمریکا متذکر می شود که نباید وزش باد تغییر را که اخیرا در کشورهای عربی شروع به وزیدن گرفت و این انقلابهای مردمی در برخی از کشورها موجبات سقوط حکومتهای دیکتاتوری را فراهم کرده است، فراموش کند.

" المطارنة" درادامه تاکید می کند: انقلاب مردمی در جهان عرب توانسته است در مصر و تونس پیروزی های زیبایی به دنبال داشته باشد و ان شاءالله ثمره این انقلاب به زودی در یمن و لیبی نیز دیده خواهد شد.

در این مطلب آمده است : این روزها شهرهای مختلف عراق شاهد برگزاری تجمعاتی است که با شعار وحدت بین همه گروه ها و طیفهای مختلف سیاسی و آزادی عراق از همه نظامیان آمریکایی در اسرع وقت ممکن همراه است که همه درها و راهها را به روی توطئه چینان علیه منافع ملی عراق به بهانه برقراری امنیت دراین کشور می بندد.

این روزنامه عرب زبان در پایان تاکید می کند: مخالفتهای عراقی ها، آمریکا را نسبت به ادامه حکمرانی اش در عراق بسیار نگران کرده است؛ در برابر آمریکایی ها راهی به جز خروج از عراق آن هم در زمان تعیین شده وجود ندارد، چرا که درغیر این صورت با ضربه های سخت و دردناک عراقی ها روبرو می شوند بنابراین بهتر است که غاصبان خاک عراق خود از این کشور خارج شوند.