همایش پیاده روی خانواده در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر به همت اداره کل تربیت بدنی کردستان و با همکاری و مشارکت شماری از دستگاه ها و سازمان های دولتی استان همایش پیاده روی خانواده با حضور جمعیتی بالغ بر 40 هزار نفر از جمعیت شهر سنندج در دامنه کوه آبیدر برگزار شد.

در این همایش که از ساعت 6:30 دقیقه صبح جمعه و از پارک کودک سنندج آغاز و با طی مسیر در کمربندی آبیدر، میدان امام شافعی و بلوار آزادگان تا داخل ورزشگاه 22 گولان ادامه داشت اقشار مختلف مردم مشارکتی همگانی و حضوری قابل توجه را به نمایش گذاشتند.

در همایش پیاده روی خانواده در سنندج علاوه بر اقشار مختلف مردم حضور مدیران و مسئولان دولتی نیز در نوع خود جالب توجه بود تا جایی که علاوه بر استاندار کردستان، معاونین وی، مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی شماری از فرماندهان نظامی و انتظامی استان نیز حضور داشتند.

مدیر کل تربیت بدنی کردستان هدف اصلی از این اقدام را ترویج و گسترش ورزش همگانی در میان خانواده ها اعلام کرد و افزود: خوشبختانه به دلیل میزان استقبال و مشارکت مردم در این حرکت برگزاری همایش های پیاده رویی خانواده به بخشی از برنامه های ثابت تربیت بدنی کردستان تبدیل شده است.

فرهاد عبدالهی گفت: برگزاری این همایش باعث می شود که مردم رغبت بیشتری برای حضور در اماکن ورزشی داشته باشند در نتیجه تمامی این اقدامات در جهت تامین سلامت جامعه و کاهش جدی نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی را نیز به دنبال خواهد داشت.

استاندار کردستان نیز در بخش دیگری از پیاده روی خانواده در سنندج اظهار داشت: مایه خوشحالی است که صبح امروز جمعیت زیادی با حضور و مشارکت جمعی اقدام به راهپیمایی کردند و با توجه به استقبال مناسب مردم باید برگزاری این برنامه ها را بیشتر مورد توجه قرار داد.

علیرضا شهبازی یادآور شد: در کنار توسعه و تقویت ورزش قهرمانی، باید نگاه ویژه ای نیز به ورزش همگانی داشته باشیم تا مقوله بسیار مهم سلامت جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

در این همایش همچنین بر اساس قرعه کشی صورت گرفته به بیش از 150 نفر از شرکت کنندگان جوایزی از جمله خودرو سواری، کمک هزینه حج، سفر به شهرهای مذهبی کشور، دوچرخه و جوایز نقدی به رسم یادبود اهدا شد.