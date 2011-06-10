گزارش سازمان ملل درباره پیشرفتهای دفاعی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته تلاشهای خود را برای گسترش موشکهای دوربرد آغاز کرده است.

این گزارش که بر اساس یافته آژانسهای اطلاعاتی غرب است چندین ماه پیش گردآوری شد و غربی ها ادعا کردند که کره شمالی فناوری موشکی خود را از طریق چین به ایران منتقل کرده است و پکن پیش از این مانع انتشار این گزارش شده بود.

در این گزارش که برد موشک "شهاب 3" 900 کیلومتر و "سجیل یک" دو هزار کیلومتر برآورد شده است، با بی اعتنایی به همکاری شفاف ایران با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و صلح آمیز بودن برنامه هسته ای کشورمان ادعا شده است ایران با شرکت در عملیاتهای مخفیانه به پیشبرد قابلیتهای موشکی خود پرداخته است.

تصویری از موشک شهاب 3

بر اساس این گزارش ایران به غنی سازی اورانیوم و فعالیتهای مرتبط با آب سنگین و توسعه موشکهای بالستیک و آزمایش آنها پرداخته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که ایرانی ها در ظرف مدت کمتر از شش ماه موشکهای سجیل و شهاب 3 را آزمایش کردند که هر کدام از آنها برد بیش از هزار کیلومتری را در سه موقعیت دارند.

این گزارش در حالی منتشر می شود که آژانس بین المللی انرژی هسته ای اخیرا در گزارشی از پیشرفت در برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران با وجود حمله کرم رایانه ای "استاکس نت" و تحریمهای ظالمانه و غیر قابل توجیه علیه ایران خبر داده است.