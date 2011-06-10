تعیین هیئت رئیسه بنیاد ادبیات داستانی و احتمال خداحافظی سالاری

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها کم کم زمزمههایی مبنی بر رفع همه بلاتکلیفیهای بنیاد ادبیات داستانی پس از نزدیک به 8 ماه بلاتکلیفی به گوش میرسد؛ زمزمههایی که آنقدر نجواگونه هستند که سخت است جزئیات کاملی از آن را به روشنی تبیین کرد، ولی آنچه مسلم است، با تشکیل جلسه هیئت امنای جدید بنیاد در تاریخ 10 خرداد با حضور محمود سالاری، مدیرعامل این بنیاد و همچنین جلسه روز چهارشنبه 18 خرداد ماه تکلیف هیئت رئیسه و مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی به زودی مشخص خواهد شد.
محمود سالاری که همیشه پاسخگوترین چهره درباره سرنوشت بنیاد بوده است، این بار در پاسخ مهر میگوید: من خبر خاصی ندارم و همچنین قرار نیست دیگر در اینباره اظهار نظر کنم. بهتر است از اعضای هیئت امنای جدید و یا معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بپرسید که چه خبر!
رحیم مخدومی از اعضای هیئت امنای جدید بنیاد ادبیات داستانی است که از او درباره جدیدترین اخبار بنیاد میپرسم. او با اشاره به اینکه امروز جلسه هیئت امنا تشکیل شده ولی او موفق به حضور در هر دو جلسه اخیر نشده است، بیان کرد: در جلسه 10 خرداد گزارشی از کارهایی که در دورههای قبل انجام شده و برنامههای پیشبینی شده برای آینده مورد بحث قرار گرفت و قرار بود در جلسه امروز انتخاباتی برای تعیین هیئت رئیسه جدید برگزار شود.
وی با تاکید بر اینکه همه تلاشها برای این است که بنبستهای پیش روی بنیاد باز شود، گفت: اگر این امید نبود که مشکلات برطرف شود، قطعا در این جایگاه حضور پیدا نمیکردم.
در همین رابطه محسن مومنی، دیگر عضو هیئت امنای جدید بنیاد ادبیات داستانی در سخنانی کوتاه گفت: امروز هم درباره برنامههای آینده صحبت شد و همچنین مروری بر عملکرد گذشته داشتیم، اما انتخابات برگزار نشد.
اما شنیدههای غیررسمی حاکی از آن است که هیئت امنا هفته آینده بار دیگر تشکیل جلسه خواهد داد که در آن جلسه انتخابات برگزار خواهد شد و تکلیف هیئت رئیسه و همچنین مدیرعامل بنیاد مشخص میشود.
حال باید دید محمود سالاری مدیرعامل فعلی بنیاد که از زمان تاسیس آن برای راهاندازی و انجام امور اولیه، وقت زیادی گذاشته و به ویژه در چالشهای چند ماه اخیر بیشترین فشار را تحمل کرده است، به همکاری خود با بنیاد ادامه خواهد داد یا خیر؟ از سوی دیگر، آیا هیئت امنای جدید بنیاد سعی خواهند کرد برای حفظ وی اقدام کنند و یا در نهایت محمود سالاری این مجموعه را تنها خواهد گذاشت؟
به نظر میرسد پاسخ این پرسشها هفته آینده مشخص شود و امید میرود بنیاد ادبیات داستانی هرچه سریعتر از بلاتکلیفی خارج شده و در مسیر اهدافی که برای خود تعیین کرده است، گام بردارد.
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