وضعیت تالاب هامون امسال بهتر بود

محمد جواد محمدی زاده در حاشیه چهارمین اجلاس وزرای محیط زیست اکو در پاسخ به اینکه مهمترین مفاد تفاهم نامه های این اجلاس چیست گفت:‌ در این اجلاس و در راستای امضای تفاهم نامه همکاری بین طرفین، 36 فعالیت زیست محیطی بر اسناد بسیار شفاف و قوی مد نظر قرار گرفت که کشورهای عضو مکلف به اجرای آنها هستند.



وی افزود: به طور خاص تفاهم نامه ای نیز در مورد موضوع ریزگردها با عراق به امضا رسید و با برخی از کشورهای عضو اکو که تاکنون تفاهم نامه ای امضا نشده بود نیز ‌سند همکاری امضا شد.



معاون رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به رایزنی ها با کشور افغانستان در مورد تالاب هامون گفت: وضعیت تالاب امسال نسبت به سال های قبل بسیار بهتر بود که دلیل آن را می توان آبگیری آن در زمان مناسب دانست، بر اساس مطالعات بین المللی حق آبه این تالاب از رود هیرمند سال گذشته و امسال تامین شده است.



وی افزود‌: از افغانستان خواسته شده تا رها سازی آب به سمت تالاب هامون زمانی انجام شود که برای تالاب مفید باشد که مورد موافقت این کشور نیز قرار گرفت.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از اعلام آمادگی ایران برای نظارت بر احداث سدهای بالا دستی در کشور افغانستان خبرداد و گفت: باید هم نیاز آبی افغانستان و هم حق آبه های قانونی ایران تامین شود.