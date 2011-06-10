دادستانی میلان به رفع ممنوعیت خروج معصومی نژاد و دمیرچی لو رای داد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی حسینی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا در این رابطه اظهار داشت: با تلاش ها و پیگیری‌های مستمر بعمل آمده ، براساس درخواست دادستانی کل میلان، دادسرای این شهر طی حکمی ممنوعیت خروج از کشور (ایتالیا) این دو شهروند ایرانی را لغو کرده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا با تقدیر از تعامل خوب دادستانی میلان با این پرونده، اظهار امیدواری کرد با توجه به اینکه مرحله تحقیقات مقدماتی در شرف خاتمه است، بزودی این پرونده مختومه اعلام شود.

به گفته حسینی براساس این حکم ، خبرنگار واحد مرکزی خبر و علی دمیرچی لو می توانند همانند دیگر شهروندان ایرانی از کشور ایتالیا خارج و براساس موازین قانونی به این کشور بازگردند.

پلیس ایتالیا 12 اسفند 1388 حمید معصومی نژاد خبرنگار صدا و سیما و علی دمیرچی لو را به اتهام واهی قاچاق اسلحه دستگیر و روانه زندان کرد. براساس حکم مورخ نهم اردیبهشت ماه 1389( 28 آوریل 2010 ) حکم زندانی این افراد به حبس خانگی مبدل گشت و بر اساس حکم مورخ چهارم تیرماه 1389( 26 جولای 2010 ) این حکم نیز به ممنوعیت خروج از کشور تقلیل یافت.

