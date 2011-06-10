مهار چشمه های خاکی عراق توسط ایران/ مالچ پاشی در خاک عراق

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه در یک نشست خبری در اهواز اظهار داشت: هم اکنون پدیده مخرب گرد و غبار 21 استان کشور را تحت تاثیر قرار داده ولی راس این مناطق، استانهای خوزستان و ایلام قرار دارند به همین دلیل سازمان جنگلها و مراتع برای رفع آن برنامه های مختلفی دارد.

وی افزود: بر همین اساس مالچ پاشی 200 هزار هکتار از عرصه های بیابانی در استان خوزستان با همکاری شرکت ملی نفت در دستور کار قرار گرفت که تاکنون 4.5 هزار هکتار از این عرصه ها مالچ پاشی شده اند. متاسفانه شرکت ملی نفت برای تامین اعتبار اجرای این طرح ها همکاری خوبی تاکنون نداشته به همین دلیل سرعت کار مورد قبول ما نیست.



توقف عملیات مالچ پاشی در خوزستان

معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: قرار بود امسال شرکت نفت برای مالچ پاشی زمینهای بیابانی در استان خوزستان مبلغ 30 میلیارد تومان اختصاص دهد که تا به امروز این امر را انجام نداده ولی قول اختصاص این مبلغ به ما داده شده البته به علت فرا رسیدن فصل گرما در زمان حاضر عملیات مالچ پاشی در استان خوزستان متوقف شده است.



سلاجقه با اشاره به اینکه از سال 1355 تاکنون 75 هزار هکتار از عرصه های بیابانی کشور به جنگل تبدیل شده است، تصریح کرد: از این میزان تعداد 30 هزار هکتار آن در دولت نهم و دهم انجام و عرصه های بیابانی کشور به جنگل های کهور و گز تبدیل شده است.



وی با اشاره به اینکه یک هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت برای مقابله با ریزگردها و گرد و غبار اختصاص یافت، گفت: این مبلغ برای مهار عرصه های بیابانی خارج از کشور که منشا بروز گرد و غبار داخلی به شمار می روند، می شود.



95 درصد منشا گرد و غبار ایران خارجی است

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید بر این نکته که 95 درصد گرد و غبار ایران منشا خارجی است، ادامه داد: اگر حق آبه تالاب های کشورهای منشا گرد و غبار همانند عراق، اردن، سوریه و عربستان از سوی برخی کشور تامین شود نیازی به هزینه کردن این مبلغ نیست و عرصه های جدید بیابانی به خودی خود تبدیل به تالاب می شوند و گرد و غبار از بین می رود.



سلاجقه اظهار داشت: در شرایط فعلی 60 درصد منشا گرد و غبار موجود در ایران از کشور عراق، 15 درصد از کشور عربستان و سایر آنها از کشورهایی همانند اردن و سوریه و حتی در مواردی از شمال آفریقا است که خوشبختانه با اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار برای مهار ریزگردها ما به زودی کار مالچ پاشی در سطح یک میلیون هکتار زمین در عراق را آغاز می کنیم.



تواق با وزیر محیط زیست عراق

وی افزود: هم اکنون چشمه های خاکی موجود در کشور عراق که عامل گرد و غبار هستند از طریق ماهواره توسط کارشناسان ایرانی شناسایی شده اند و دو روز پیش با حضور وزیر محیط زیست عراق در تهران موافقت شد که ایران با حضور در عراق این چشمه های خاکی را با مالچ پاشی مهار کند و کشو عراق هم متعهد شد از تمام توان مالی خود برای حمایت از این طرح استفاده کند. در این زمینه عراق متعهد به اختصاص یک میلیارد دلار برای مهار بیابان های خود شده است.



آموزش کارشناسان عراق در خوزستان

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برای آغاز کار در عراق هفته آینده 60 نفر از کارشناسان کشور عراق در این زمینه در استان خوزستان حاضر می شوند و آموزشهای لازم برای آغاز کار مالچ پاشی در کشور عراق را از سوی کارشناسان خوزستانی فرا می گیرند و پس از این کار و آماده شدن مقدمات لازم، ما آمادگی آغاز عملیات مالچ پاشی در عراق را داریم.



سلاجقه گفت: طبق برنامه پنجم توسعه باید سالانه 600 هزار هکتار از بیابان های کشور به جنگل تبدیل شود و در پایان این برنامه ما باید 3.5 میلیون هکتار جنگل جدید ایجاد کنیم که بر مبنای آن سرانه فضای سبز و جنگل برای هر ایرانی از یک هزار و 700 مترمربع به دو هزار و 500 متر مربع افزایش خواهد یافت.