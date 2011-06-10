تمرین رودکی و میراسماعیلی زیر نظر جیرو/ ملک محمدی در اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین تیم ملی جودو بعد از بازگشت "جیرولامو جیووینازو"ی ایتالیایی روز پنجشنبه در سالن شهید کبکانیان برگزارشد. این اردو تمرینی مشترک با حضور اعضای تیم ملی جوانان، تیم منتخب نیروهای مسلح و اردونشینان جودو بود.

محمدرضا رودکی که مدتها به دلیل مشکل آسیب دیدگی و ناراحتی قلبی نمی توانست در تمرینات شرکت کند، روز گذشته به سالن شهید کبکانیان آمد و تمرینات خود را از سر گرفت. رودکی در این تمرین شاداب و سرحال بود و نشان داد در این مدت از تمرین دور نبوده است.

علی معلومات و آرش میراسماعیلی نیز همانند رودکی در تمرینات حضوری فعال داشتند. ضمن حامد ملک محمدی نیز بعد مدتها در تمرینات تیم ملی شرکت داشت.

اعضای تیم منتخب نیروهای مسلح و تیم ملی جوانان که خود را برای حضوردر المپیک ارتش‌های جهان و قهرمانی آسیا آماده می‌کنند نیز در این تمرین شرکت داشتند. در این تمرین و در زمان اجرای تکنیک "جیرو" بارها و بارها تمرین جودوکاران را قطع کرده و اجرای صحیح تکنیک را آموزش می داد.

مترجمی در کنار مربی ایتالیایی نبود و کار ترجمه سخنان و نشرات وی را آرش میراسماعیلی انجام می داد. فدراسیون جودو باید یک مترجم را کنار وی قرارداد تا میراسماعیلی بتواند به تمرین خود بپردازند.