بزرگداشت ریزگردها در هفته محیط زیست/جاده ابر همچنان محل مناقشه

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ای که گذشت، هجوم ریزگردهای عربی به غرب ایران و البته پایتخت موجب شد که ذرات معلق کمتر از 10 میکرون در تهران رکورد بزند و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون روی شاخص 110 قرار گرفت، این در حالی است که این آلاینده در سال 90 به طور معمول در حدود 70 بوده است.این ریزگردها البته تنها روی رکوردزنی زیر 10 میکرونی ها اثر نگذاشته اند بلکه تهران را در روز 14 خرداد ماه برای نخستین بار به شرایط بسیار ناسالم رساندند. در روز 14 خرداد تهران روی شاخص 207 قرار گرفت.

ــ استاندار تهران اعلام کرد: کاری جز دعا برای مهار گرد و غبار تهران نمی توانیم انجام دهیم.

ــ رییس سازمان محیط زیست در نشست خبری هفته محیط زیست اعلام کرد: ریزگرد ها با منشا داخلی کمتر از 5 درصد ریزگردهای کشور را تشکیل می دهند که منشا آنها عمدتا در مناطق حاشیه زابل و اطراف کویر مرکزی قرار دارد و در سال گذشته طرح تثبیت شنهای روان در 200 هزار هکتار از اراضی بیابانی استان خوزستان تصویب شد. به گفته معاون رییس جمهور بیشتر نگرانی ها از ریزگرد ها با منشا خارجی است که 21 استان کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

- در هفته گذشته سند همکاری بین ایران و عراق برای مهار یک میلیون هکتار از کانون های بحرانی تولید ریزگردها در این کشور حضور وزیر محیط زیست عراق و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امضا شد، رییس سازمان محیط زیست گفت: اجرای این طرح که 5 ساله است نیازمند بودجه ای معادل یک میلیارد و 200 میلیون دلار است و می تواند حجم بزرگی از مشکلات ریزگردها را حل کند. وی از همکاری مشابه در زمینه مهار ریزگردها برای تثبیت حدود 500 هزار هکتار از کانونهای بحرانی تولید ریزگرد در سوریه خبر داد.همچنین اعلام کرد: مذاکراتی با اردن و رایزنی های اولیه با عربستان و کویت برای مهار کانون های تولید ریزگرد در جنوب شرق کشور صورت گرفته است.



- در این هفته سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان با اشاره به ریزگردها و مشکلات آنها در سطح استان و مخصوصا شمال سیستان و بلوچستان گفت: به منظور سنجش و مطالعه ریزگردها، چهار ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرهای سیستان و بلوچستان ایجاد می‌شود.

- در هفته ای که گذشت ایران و تاجیکستان سند همکاری زیست محیطی امضا کردند.

- در هفته محیط زیست معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از ایجاد ستادهای فناوری راهبردی مانند ستاد توسعه زیست فناوری و ستاد فناوری آب برای بهبود توسعه و وضعیت محیط زیست خبر داد.



- رئیس مرکز امور زنان و خانواده هم نقش زنان در پیشگیری و کنترل بحرانها و فاجعه های زیست محیطی را بسیار برجسته دانست. رئیس سازمان محیط زیست هم گفت: زنان به دلیل جایگاه محوری خود در خانواده مهمترین نقش را در بهبود وضعیت محیط زیست با آموزش کودکان و فرهنگ سازی در میان نسل جدید ایفا می کنند.

- در هفته محیط زیست رئیس سازمان محیط زیست در حالی از علاقمندی برای تعامل هرچه بیشتر با کارشناسان، فعالان و تشکلهای محیط زیستی خبر داده که شکایت این سازمان از یکی از فعالان محیط زیست به دلیل انتقاد از صدور مجوز برای یک تجاوز آشکار به حریم منطقه تنگ صیاد حاکی از تناقض درگفته‌های وی است.

- همزمان با روز جهانی محیط زیست در هفته گذشته، مرکز غیردولتی صلح و محیط زیست نسبت به رشد فزاینده تخریب محیط زیست جهانی و نیز ایران ابراز نگرانی کرد.

- در این هفته تهران کانون زیست محیطی 10 کشور منطقه‌ای عضو اکو بود و جایزه بین‌المللی محیط زیست و صنعت سبز نیز از طرف اکو به یکی از کارخانجات ایران تعلق گرفت.

- در هفته محیط زیست رییس سازمان محیط زیست اعلام کرد: ما جهاد اقتصادی را که با حفظ محیط زیست همراه نباشد بر نمی تابیم.



- در این هفته معاون رییس جمهور همچنین در خصوص 5 ساله شدن معاینه فنی خودروها گفت: این پیشنهاد را راهنمایی و رانندگی به مجلس ارایه داد. در حالی که توقع ما این بود که وقتی مجلس موضوعی را بررسی می کند، از مرجع آن که در این جا سازمان محیط زیست است نظر خواهی کند. این در حالی است که در این رابطه از سازمان نظرخواهی نشد. از این رو مجلس محترم باید پاسخگو باشد که چرا از مراجعی غیر از سازمان محیط زیست و یا موسسه استاندارد در این رابطه نظرخواهی کرده و براساس آن نظرها تصمیم گیری کرده است.وی در بیان راهکار حل این موضوع گفت: فراکسیون محیط زیست مجلس بر آن است تا طرح دو فوریتی را در این رابطه به مجلس ارایه کند و مجلس نیز این امر را اصلاح کند. اگر این امر هم محقق نشد، دولت این کار را خواهد کرد.



- در هفته ای که گذشت رئیس سازمان محیط زیست در خصوص طرح تحقیق و تفحص از این سازمان که در مجلس مطرح شد، گفت: این طرح از سال 88 نیز مطرح شده بود و رسیدگی شد و نمایندگان در آن زمان اعلام کرده بودند که قانع شده‌اند و اینکه طرح رسیدگی شده مجدداً‌ در صحن مطرح شود کاری خلاف آیین‌نامه است ولی با این حال ما چون تحقیق و تفحص را حق مجلس می‌دانیم از آن استقبال می‌کنیم.

در هفته گذشته آیت الله آملی لاریجانی از تصمیم قوه قضائیه در برخورد قاطع با تخلفات زیست محیطی و حفظ و حراست از منابع طبیعی و نظارت بر عملکرد سازمانهای مسئول در این زمینه خبر داد و گفت: بی‌توجهی به محیط زیست، افزایش تخلفات زیست محیطی، بهره ‌برداری بی‌رویه و غیر قانونی از منابع طبیعی، تخریب جنگلها، منابع و سفره‌های آب زیرزمینی و بذل و بخششهای بی‌حد و حصر در واگذاری زمینها و اراضی ملی موجب از بین رفتن فضای طبیعی و فاجعه‌ای زیست محیطی است که ابعاد و اثرات واقعی آن در آینده بیشتر نمایان و دستگاه قضایی برای کاهش این تخلفات به صورت جدی وارد عمل خواهد شد.



- در هفته گذشته مدیرکل حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها و مراتع از رفع تصرف 60 هزار هکتار از اراضی طی 6 سال گذشته خبرداد و گفت: بر اساس قانون افزایش بهره وری و با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه دستگاهها موظفند پیش از اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و بهره‌بردای از سازمان جنگلها استعلام کنند.

-در هفته گذشته همزمان با هفته محیط زیست سومین کارگاه آموزشی ویژه محیطبانان زاگرس مرکزی با هدف “ارتقا آگاهی های زیست محیطی جوامع محلی از طریق اجرای برنامه های آموزشی توسط محیطبانان” در شیراز برگزار شد.



- دراین هفته سرپرست محیط زیست سیستان و بلوچستان از طرح جامع احیای تالاب مرزی بین‌المللی هامون خبر داد: امسال با رویکرد جدید به تشکیل کارگروه ویژه با ادارات مربوطه از جمله نیروی انتظامی برای نظارت و پایش تالاب اقدام کرده که با توجه به مدیریت یکپارچه، هامون در ردیف سایر تالاب‌های کشور قرار می گیرد.

- در هفته گذشته مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: زمانی که قیمت حامل های انرژی در حال رسیدن به قیمت واقعی خود است، ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی اعم از آب، خاک، هوا، جنگل و مرتع و حیات وحش هم باید مورد بررسی قرار گیرد.

- بالاخره نشت نفت از تلمبه خانه و خطوط انتقال نفت تنگ فنی در شهرستان پلدختر در استان لرستان به مخازن آب زیرزمینی و چشمه های روستاهای حاشیه این تلمبه خانه موجب اعتراض اهالی این روستاها شد و مشخص شد که 15 سال زندگی آنها با آلودگی آب آشامیدنی به نفت همراه بوده است.



- در این هفته مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان اعلام کرد: کمیته حقیقت نتیجه بررسی های خود را در رابطه با خشکیدگی درختان در مجاورت پالایشگاه اصفهان اعلام کرد و براساس نظر این کمیته آلودگی نفتی نمی تواند علت خشکیدگی درختان بوده باشد. به گفته وی این کمتیه چند عامل را برای این امر اعلام کرده که عامل اول خشکسالی است، حرکت آب از شیرینی به شوری دومین دلیل اعلام شده از سوی کمیته حقیقت یاب و گردوغبار عامل دیگر اعلام شده از سوی این کمیته برای خشکیدگی درختان در مجاورت پالایشگاه اصفهان است. همچنین کمیته حقیت یاب فرونشست آب های زیرزمینی را یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر خشک شدن درختان کاج دانست و آفت که اخیرا استان را تحت فشار قرار داده و بسیاری از گونه های گیاهی استان را نیز تحت تاثیر قرار داده است یکی دیگر از علت هایی است که کمیته مذکور برای خشکیدگی درختان کاج در این ناحیه ذکر کرده است.

- در هفته محیط زیست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: از سال 89 تاکنون 12 واحد صنعتی منحصر به فرد که وقت و انرژی فراوانی از اداره کل تهران برای پایش آلایندگی آنها صرف می شد به سیستم پایش لحظه ای متصل شدند. آخرین واحد شرکت پارس خودرو بوده که در این هفته به سیستم پایش لحظه ای متصل شد و برای سال 90 نیز 12 واحد صنعتی دیگر برای راه اندازی این سیستم در آنها در دستور کار قرار گرفتند که امیدواریم با همکاری این شرکت ها موفق به انجام این مهم شویم.

- در این هفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه در سال‌جاری هشت قلاده از گونه نادر یوزپلنگ آسیایی در این استان مشاهده شده است، از ایجاد مرکز تحقیقاتی علمی برای تکثیر و احیاء یوزپلنگ آسیایی در استان سمنان خبر داد و گفت: این مرکز علمی تحقیقاتی در یکی از مناطق زیست محیطی استان سمنان ایجاد می‌شود.

- جاده ابر از جمله پروژه هایی است که همواره بحثهای مختلفی را میان کارشناسان زیست محیطی و مسئولان ایجاد کرده و در این بین مدیرکل محیط زیست گلستان در هفته گذشته اعلام کرد: این جاده نیازمند گزارشهای ارزیابی بوده و ساخت آن الزامی ندارد.آنچه مهم است اینکه هر پروژه باید یک شناسنامه فنی داشته باشد و همچنین در راستای قانون حرکت کند .وی با تاکید بر تکرار نشدن جنگلهای شمال کشور گفت: این جنگلها از ارزش اکوسیستمی بالایی برخوردار هستند و نظر کلی سازمان محیط زیست این است که این جاده الزامی ندارد اما در حال حاضر استاندار تصمیم گیری می کند.