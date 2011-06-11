قالب کلاسیک می تواند بیانگر روح موسیقی ایرانی باشد

شاهین فرهت ضمن بیان این مطلب، درخصوص شش اثری که در فرم کوارتت ساخته است و از روح موسیقی ایرانی برخوردار است به خبرنگار مهر، گفت : تفکر غالب اغلب آهنگسازان جوان اینگونه است که در ساخت آثاری با فرمت کوارتت و کوئینتت نمی توان روح فرهنگ موسیقایی ایرانی را رعایت کرد ؛ اما به اعتقادمن این تفکر اشتباه است چرا که تجربه نشان داده که می توان حال و هوای موسیقی ایرانی را در کلیت یک اثر در قالب کوارتت و کوئینتت درنظر گرفت .

وی افزود : من به عنوان آهنگسازی که در حوزه ساخت آثاری در قالب ارکسترهای کوچک موسیقی کلاسیک فعالیت های بسیاری داشته ام تجربه ساخت یک اثر با روح موسیقی ایرانی را کسب کرده ام ، به عنوان مثال شش اثر کوارتت که به تازگی آهنگسازی آن را به پایان رسانده ام و قرار است توسط ارکستر زهی دانشگاه تهران اجرا و ضبط شود از جمله آثاری است که در این حوزه ساخته شده است؛ در این شش اثر سلیقه مخاطب ایرانی را هدف قرار داده ام و ارزش های موجود در فرهنگ والای موسیقی ایران را نیز درنظر گرفته ام .

این آهنگساز در ادامه افزود : منظور از به کارگیری موسیقی ایرانی قطعا استفاده از موسیقی دستگاهی و یا موسیقی نواحی ایران در ساخت آثار کوارتت و کوئینتت نیست بلکه معتقدم که به عنوان یک آهنگساز ایرانی می توان فضای موسیقی ایرانی را در کلیت اثر حفظ کرد و یا به عبارت بهتر امضای یک هنرمند ایرانی در ساخت اینگونه آثار به جا خواهد ماند.

فرهت در پایان در خصوص چگونگی انتشار سمفونی فردوسی گفت : ضبط و طراحی پوستر آلبوم سمفونی فردوسی به پایان رسیده و قرار است طی یک مراسمی از این آلبوم در حوزه هنری که تهیه کننده این سمفونی نیز هست رونمایی شود.