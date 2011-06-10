به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار وزیر مخابرات و ارتباطات روسیه با اشاره به سوابق تاریخی و مشترکات فرهنگی دو کشور ایران و روسیه از تمایل کشورش به ادامه تولید و پخش برنامههای رادیویی به زبان فارسی خبر داد و گفت: روسیه آماده تبادل تولیدات رسانهای در حوزه فیلم و سریال با جمهوری اسلامی ایران است.
وی استفاده از فناروی دیجیتال در رسانههای دیداری و شینداری روسیه را از رویکردهای دولت متبوعش خواند و گفت: روسیه آماده است در حوزه فنی نیز تجربیات خود را در اختیار ایران و از تجربیات خوب جمهوری اسلامی ایران در این بخش استفاده کند.
رئیس سازمان صدا و سیما نیز در این دیدار با اشاره به فعال بودن 110 شبکه تلویزیونی و رادیویی جمهوری اسلامی ایران در همه نقاط دنیا گفت: ظرفیتهای خوبی برای گسترش همکاریهای رسانهای در حوزه نرم افزار و سخت افزار بین دو کشور وجود دارد.
وی با اشاره به برخی مشابهتهای فرهنگی و اجتماعی موجود افزود: وجود قومیت های متنوع با زبان و گویشهای مختلف در دو کشور نقطه قوتی از نظر استقلال و هویت فرهنگی است و این موضوع فرصت مناسبی را برای آشنایی بیشتر دو ملت کهن با هم فراهم میکند و رسانهها در برقراری این ارتباط نقش موثری دارند.
ضرغامی با اشاره به اینکه سالانه 500 فیلم سینمایی و تلویزیونی و دو هزار ساعت مجموعههای نمایشی و پویانمایی در ایران ساخته میشود، اظهار داشت: این توانمندیها شرایطی را فراهم کرده است تا ما بتوانیم تبادل تولیدات فرهنگی بهتری با بسیاری از کشورها از جمله روسیه داشته باشیم.
وی در ادامه به سیاستهای تخریبی غرب علیه دشمنان خود از طریق تولیدات سینمایی از جمله فیلمهای هالیوودی در سالهای جنگ سرد اشاره کرد و گفت: این رویکرد نسبت به ملت ایران نیز اعمال شد که حاکی از اهمیت و قدرت بالای جمهوری اسلامی ایران برای آنهاست.
رئیس رسانه ملی پیشرفت های سازمان صدا و سیما در زمینه های سخت افزاری و به ویژه تجهیزات ماهواره و فرستندههای دیجیتالی را در سالهای اخیر تشریح و تصریح کرد ما علاقمندیم در این زمینه تجربیات خود را با شما مبادله کنیم.
