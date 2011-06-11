مدیر گروه ادبیات تطبیقی دانشگاه هاروارد به ایران آمد

حسن قریبی مدیر روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: آقای دمراش با معرفی آقای علیرضا انوشیروانی عضو وابسته فرهنگستان و به دعوت گروه ادبلیات تطبیقی که مسئولیت آن با آقای ابوالحسن نجفی است، چندی پیش به ایران دعوت شد و با رایزنی‌های به عمل آمده، او این دعوت را پذیرفت و روز چهارشنبه وارد ایران شد.

به گفته این استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه هاروارد از ساعت 11 تا 13 روز دوشنبه هفته جاری (23 خرداد) با موضوع «ادبیات جهان: پلی برای شناخت و ارتباط بین فرهنگ‌ها» در سالن شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخنرانی می‌کند.

قریبی همچنین گفت: آقای دَمراش همچنین قرار است سفری به شیراز داشته باشد و در دانشگاه این شهر نیز سخنرانی خواهد کرد.

دیوید دَمراش یکی از نظریه‌پردازان برجسته ادبیات تطبیقی است و نظریهٔ «ادبیات جهان» او مورد استقبال شخصیت‌های علمی جهان قرار گرفته‌ است.

او در زمینه ماهیت ادبیات جهان و روش آموزش و تحقیق در ادبیات جهان هم صاحب آثار در خور توجهی است که به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه شده‌اند؛ کتاب «ادبیات جهان چیست» (What Is World Literature) از جملهٔ معروفترین آثار پروفسور دَمراش است.

وی همچنین سرپرستی گروه نویسندگان آنتولوژی ادبیات جهان را از مجموعه انتشارات لانگمَن در 6 مجلد و 6500 صفحه، بر عهده داشته تا به حال 17 کتاب به صورت انفرادی یا کار گروهی و بیش از 50 مقاله در نشریه‌های معتبر دنیا منتشر کرده ‌است که بسیاری از آن‌ها به سایر زبان‌ها ترجمه شده‌ است.

پروفسور دَمراش سخنران مدعو بیش از 250 همایش بین‌المللی ادبیات تطبیقی بوده ‌است. او همچنین یک دوره ریاست و یک دوره معاونت انجمن ادبیات تطبیقی امریکا را بر عهده داشته است. این استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه هاروارد با زبان‌های آلمانی، فرانسوی و اسپانیایی کاملاً آشناست و 8 زبان دیگر را در حدّ خواندن متون می‌داند.

وی هم‌اکنون پنج کتاب چند جلدی دیگر در دست نگارش دارد که توسط ناشران معروف بین‌المللی در ظرف یکی دو سال آینده به چاپ خواهد رسید.