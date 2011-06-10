زندگی 750 خانوار در فراغه در معرض تهدید خشکسالی است

سید سعید صحافی در گفتگو با خبرنگار مهر خشکسالی را عمده ترین مشکل کشاورزان دهستان فراغه ذکر کرد و اظهار داشت: خشکسالی در شرق ابرکوه بسیار حاد بود اما این امر از شرق به غرب ابرکوه نیز سرایت کرده است.

وی عنوان کرد: با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر، سطح آب چاه های کشاورزی در این دهستان به شدت پایین آمده است.

صحافی بیان داشت: به دلیل خشکسالی همچنین تعدادی از قنوات دهستان فراغه نیز خشک شده و کشاورزی این شهرستان را تهدید می کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 750 خانوار در دهستان فراغه از کشاورزی و دامداری امرار معاش می کنند، افزود: خشکسالی معاش این خانوارها را در معرض تهدید قرار داده و نیازمند تدبیر مسئولان در این زمینه هستیم.

صحافی همچنین سطح زیر کشت محصولات زراعی در این منطقه را هزار و 300 هکتار شامل جو، گندم و صیفی جات کرد و یادآور شد: هزار و 200 هکتار از اراضی این شهرستان نیز زیرکشت محصولات باغی شامل زردآلو، انار و گوجه باغی است.