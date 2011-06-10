  1. استانها
  2. یزد
۲۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

صحافی در گفتگو با مهر:

زندگی 750 خانوار در فراغه در معرض تهدید خشکسالی است

زندگی 750 خانوار در فراغه در معرض تهدید خشکسالی است

ابرکوه - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز جهاد کشاورزی فراغه با بیان اینکه خشکسالی در ابرکوه بیداد می کند، گفت: زندگی 750 خانوار در فراغه در معرض تهدیدهای خشکسالی قرار گرفته است.

سید سعید صحافی در گفتگو با خبرنگار مهر خشکسالی را عمده ترین مشکل کشاورزان دهستان فراغه ذکر کرد و اظهار داشت: خشکسالی در شرق ابرکوه بسیار حاد بود اما این امر از شرق به غرب ابرکوه نیز سرایت کرده است.

وی عنوان کرد: با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر، سطح آب چاه های کشاورزی در این دهستان به شدت پایین آمده است.

صحافی بیان داشت: به دلیل خشکسالی همچنین تعدادی از قنوات دهستان فراغه نیز خشک شده و کشاورزی این شهرستان را تهدید می کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 750 خانوار در دهستان فراغه از کشاورزی و دامداری امرار معاش می کنند، افزود: خشکسالی معاش این خانوارها را در معرض تهدید قرار داده و نیازمند تدبیر مسئولان در این زمینه هستیم.

صحافی همچنین سطح زیر کشت محصولات زراعی در این منطقه را هزار و 300 هکتار شامل جو، گندم و صیفی جات کرد و یادآور شد: هزار و 200 هکتار از اراضی این شهرستان نیز زیرکشت محصولات باغی شامل زردآلو، انار و گوجه باغی است.

کد مطلب 1331683

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه