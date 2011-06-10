به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سمینار تحریمهای بین المللی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که با حضور وزیر بازرگانی و مقامات حقوقی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با 165 کشتی با ظرفیت 5.8 میلیون تن در شرایط حساس فعلی به عنوان خط مقدم دفاعی کشور محسوب می شود، اظهارداشت : جمهوری اسلامی ایران از سال 2006 میلادی با 4 قطعنامه و یک بیانیه آماج حملات تحریم ها و قطعنامه ای اتحادیه های اروپا و امریکا قرار گرفته است.

محمد حسین داجمر افزود : در این میان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان خط اول دفاعی کشور در شرایط کنونی با 180 نمایندگی در اقصاء نقاط جهان و 19 شرکت در داخل کشور نیمی از عملکرد خود را به جابجایی کالا اختصاص داده که هم اینک با حمل بیش از 35 میلیون تن کالا در سطح بین المللی در سال گذشته عبور موفقی از این بحران داشته است.

وی با بیان اینکه در دوران جنگ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان خط دوم دفاعی کشور بیش از 98 درصد کالاهای وارداتی به کشور را حمل می کرد ادامه داد : کشتیرانی هم اکنون و در شرایط فعلی تحریم ها که از آن به عنوان جنگ نرم یاد می شود این توانایی را دارد تا نقش خودش را به عنوان خط اول دفاعی کشور ایفا کند.

وی گفت : ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی تحریم های اعمالی ، با پتانسیل های فعلی و موجود خود این توانایی را دارد در صورت محدودیت شرایط تحریم های اعمالی بیش از دو سوم از محمولات مورد نیاز کشور را حمل کند .

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود : مهمترین قطعنامه ای که در سال 2010 میلادی که به تعبیر خودشان قطعنامه هوشمندی است قطعنامه 1929 بود که در بخشی از بند های 14 لغایت 22 آن محدودیت هایی برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است که درآن به دولت ها این اختیار داده شده که خودشان در خصوص شمول تحریم ها اتخاذ تصمیم کنند.

وی گفت : علاوه بر این از ابتدای سال 90 شمسی OFAC دو تحریم و یک بخشنامه بر علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وضع کرد که بیشترین تحریم ها در میان بحث های مختلف اقتصادی وضع شده است.

داجمر با تاکید بر اینکه در قطعنامه 1929 کلیه کشورهای عضو مجاب شدند تا گزارش هرگونه معاملات ویا ارتباط با شرکت های ایران ایر و ایرسل و شرکت های تحت هدایت این دو شرکت را اطلاع دهند اظهار داشت : عملکرد آمریکا و اعمال تحریم های متفاوت در ماههای اخیر نشان از عزم جدی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی دارد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود : اتحادیه اروپا و امریکا با عملکرد مثبت کشتیرانی در شرایط تحریم ها ، محدودیت هایی جدیدی که در تحریمها به آن اشاره نشده است را بر علیه این شرکت به اجرا گذاشته اند.

وی گفت : توقیف وام های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و توقیف کشتی های تحت ساخت این شرکت در کره و ژاپن ، قطع همکاریهای کلوپ P&I ، قطع همکاریهای شرکت های تامین کننده روغن های دریایی و لوازم یدکی موتورها ، تاسیسات و رادارهای کشتی ها و... ، عدم پذیرش پوشش بیمه ای شرکت های ایرانی توسط بعضی از دولت ها ، تهدید جدی شرکت های تحت مدیریت کشتی اروپایی و به خطر انداختن وام های بانکی ایرسل در اروپا از دیگر محدودیت هایی است که عملا در تحریم ها به آن اشاره ای نشده است.

داجمر به روشهای شناسایی کشتی های ایرانی برای اعمال تحریم ها اشاره کرد و افزود : نام کشتی ، پرچم کشتی ، مالک کشتی ، شرکت های تحت مدیریت کشتی و شرکت استفاده کننده از کشتی از موارد شناسایی کشتی های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای اعمال تحریم ها است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به عدم مسئولیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محتوای باکس و محمولات مورد حمل توسط ناوگان این شرکت افزود : کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان موسسه حمل ، مسئولیتی در قبال محتوای بار حمل شده ندارد و صدور بارنامه موکول به اظهارنامه صاحب کالا است و چنانچه باری خلاف اظهار صاحب کالا وارد شود از نظر حقوقی موسسه حمل هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن کالا ندارد.

داجمر با اشاره به اقدامات حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از طریق مجامع بین المللی افزود: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دادگاههای انگلیس ، اروپا و آمریکا و همچنین محاکم دادگاهی اقداماتی با هماهنگی مرکز حقوقی ریاست جمهوری اسلامی ایران انجام داده است که به عنوان نمونه می توان به اقامه دعوی این شرکت به دادگاه انگلیس در خصوص کلوپ P&I اشاره کرد که خوشبختانه رای به حقانیت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

وی درپایان با ابراز امیدواری به برگزاری این نشست ها در جهت کسب منافع بیشتر برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن به عبور سربلند از بحران ها و تحریم ها تاکید کرد.