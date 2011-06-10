به گزارش خبرنگار مهر، پائولو نسپولی (Paolo Nespoli) فضانورد آژانس فضایی اروپا (ESA) روز دوشنبه 16 می (26 اردیبهشت) همراه با کپسول روسی سایوز پس از 157 روز اقامت در ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) به زمین بازگشت.

خبرنگار مهر که مدت بیش از سه ماه در تلاش برای یافتن آدرس پست الکترونیک پائولو نسپولی بود سرانجام موفق شد مصاحبه ای را یک هفته پس از بازگشت این فضانورد به زمین سازماندهی کند.

در این مصاحبه که مشروح آن را روز شنبه خواهید خواند پائولو نسپولی از مشکلات فیزیکی نخستین روزهای پس از بازگشت به زمین گفت و توضیح داد که به منظور بازگشت قوای جسمانی حاصل از 6 ماه اقامت در شرایط بی وزنی، روزی 2 تا 3 ساعت تمرینات توانبخشی و فیزیوتراپی انجام می دهد.

وی همچنین در خصوص تماشای ایران و عکسبرداری از طبیعت کشورمان اظهار داشت: "کوههای ایران را از آن بالا تماشا کردم که بسیار زیبا هستند و عکسهای زیادی از آنها گرفتم. من هرگز ایران را ندیده ام اما واقعاً خوشحال خواهم شد اگر بتوانم روزی به کشور شما سفر کنم."

این فضانورد آژانس فضایی اروپا در ادامه این مصاحبه توضیحات جالبی در خصوص نوع غذاها در ایستگاه فضایی و اینکه چرا مواد خوراکی در فضا طمع و مزه ندارند ارائه کرد و از عطر خوش سیب و پرتقالهایی که اواسط ماموریت همراه با یک فضاپیما به ایستگاه فضایی رسیدند سخن گفت و اظهار داشت: "این سیب و پرتقالها عطر و رایحه ای آنچنان قوی داشتند که تا ساعتها می توانستم آن را حس کنم."

نسپولی درباره آینده اکتشافات فضایی همراه با روباتهای فضانورد گفت: "در فضا کارهای زیادی وجود دارد که انجام آنها برای انسان چندان جالب نیست، درحالی که یک ماشین روبات می تواند آنها را به روشی بهتر از انسان و بدون خطا انجام دهد. به این دلیل معتقدم که در فضا ما به طور حتم برای آنچه که در فضا می خواهیم در آینده انجام دهیم به روباتها نیاز داریم تا کارهایمان را با آنها تقسیم کنیم."

فضانورد تازه بازگشته به زمین در خصوص ایمنی کپسول سایوز در مقایسه با شاتلها گفت و خاطرنشان کرد که سایوز به اندازه کافی امن است درحالی که تعداد حوادث مرگبار شاتل بسیار بیشتر است.

وی در این خصوص گفت: "سایوز فضاپیمایی بسیار کوچک و محکم است. هرچند سفر با این کپسول اصلاً راحت نیست اما خوب کار می کند. طراحان و مهندسان سایوز بیشتر از آنکه به راحت بودن آن فکر کنند به فکر ایمنی این فضاپیما بوده اند."

پائولو نسپولی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا طرفدار تیم اینتر است گفت: "بله. حتی اگر زیاد مسابقات فوتبال را دنبال نکنم. اما اگر کسی از من بپرسد که قلباً به چه تیمی علاقه دارم می گویم تیمی که از کودکی به آن علاقه داشتم اینتر بوده است."

این فضانورد اسا در پایان این مصاحبه که به زودی مشروح آن را خواهید خواند توصیه هایی نیز به جوانان ایرانی کرد.