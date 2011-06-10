110 هزار مترمربع به فضاهای آموزشی لرستان اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی پور شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان لرستان در سخنانی با با اشاره به صدور پروانه شناسنامه فنی برای فضاهای آموزشی استان اظهار داشت: در این راستا از بیش از سه هزار و 100 فضای آموزشی استان بازدید میدانی به عمل آمده و تمام خصوصیات فنی و مهندسی این فضاها جمع آوری شده است.

وی با اشاره به روند جمع آوری اطلاعات فنی و مهندسی این فضاهای آموزشی در استان عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 50 درصد این اطلاعات وارد سامانه اطلاعاتی فضاهای اموزشی استان لرستان شده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان با اشاره به تعداد کلاسهای نیمه تمام در این استان بیان داشت: در زمان اجرای برنامه چهارم توسعه بیش از 740 کلاس نیمه تمام در استان لرستان وجود داشت ولی در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته تنها 70 کلاس درس نیمه تمام در لرستان وجود دارد.

اسدی پور با بیان اینکه همچنین در ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه بیش از 162 پروژه نیمه تمام در استان لرستان وجود داشته است ادامه داد: این در حالی است که در حال حاضر 24 پروژه نیمه تمام آموزشی در لرستان وجوددارد که تا پایان سال جاری نیز این تعداد پروژه به اتمام خواهد رسید.

وی با اشاره به اجرای طرح تخریب و بازسازی در استان لرستان نیز یادآور شد: تا قبل از اجرای این طرح در استان بیش از پنج هزار و 896 کلاس درس تخریبی وجود داشت که از زمان اجرای این طرح تاکنون یک هزار و 678 کلاس درس در لرستان بازسازی شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان عنوان کرد: تا سه سال آینده بیش از 110 هزار مترمربع به فضاهای آموزشی لرستان اضافه خواهد شد.

اسدی پور با بیان اینکه در سال جاری بیش از 20 درصد اعتبارات برای تجهیز مدارس استان در نظر گرفته شده است ادامه داد: با اختصاص این میزان اعتبارات انقلاب بزرگی در زمینه تجهیز مدارس لرستان رخ خواهد داد.

وی همچنین با اشاره به میزان تعهد خیرین مدرسه ساز در استان لرستان بیان داشت: تعهدات خیرین مدرسه ساز لرستان در سال گذشته بیش از 35 میلیارد تومان بوده و این در حالی است که در سال جاری این میزان در سالجاری به 50 میلیارد تومان افزایش یافته است.