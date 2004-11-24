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۴ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۲۶

با موافقت هيات وزيران :

سرمايه بانك مركزي به 1200 ميليارد ريال مي رسد

هيات وزيران با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر افزايش سرمايه اين بانك موافقت كرد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، بر اساس اين مصوبه سرمايه بانك مركزي از مبلغ 800 ميليارد ريال به يك هزارو 200 ميليارد ريال افزايش مي يابد .
براساس اين گزارش افزايش سرمايه بانك مركزي به استناد بند (ه) ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 مورد تصويب قرارگرفت .
گفتني است در بند (ه) ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 آمده است : سرمايه بانك مركزي ايران 5 ميليارد ريال است كه از محل سرمايه قبلي بانك و تفاوت ناشي از اجراي ماده يك اين قانون و اندوخته هاي بانك تامين شده و متعلق به دولت است كه تماما پرداخت شده است . سرمايه بانك به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيات وزيران ممكن است افزايش يابد .
کد مطلب 133172

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