اعتبار عربستان خدشه دار شد / تلاش وهابیت برای کنترل بیشتر جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، "وجیهه الهویدر از حقوقدانان زن عربستانی در گفتگو با نشریه آلمانی فوکوس درباره "منال شریف" راننده زنی که با زیر پا گذاشتن قانون منع رانندگی در عربستان به این کار مبادرت کرده و به زندان افتاد، اظهار داشت : زندانی کردن منال به جرم رانندگی درست نبود. این اقدام به اعتبار عربستان و اسلام آسیب رساند.

وی با تاکید بر اینکه چند سال پیش هم اتفاق مشابهی در عربستان رخ داد، اما واکنش به آن خیلی شدید نبود درباره علت آن گفت : به دلیل رخداد تحولات منطقه ای، این بار عربستان واکنش شدیدتری به این موضوع نشان داد . منال دقیقا مانند فعالان سیاسی در تونس و مصر عمل کرد که این برای حکومت عربستان خوشایند نبود آنها می خواستند با این اقدام خود مردم را ترسانده و به قول خود به آنها درس بدهند.

الهویدر درباره نقش مذهب درباره مسئله منع رانندگی زنان در عربستان اظهار داشت : مذهب هیچ ارتباطی با مسئله رانندگی زنان در عربستان ندارد. این چیزی است که جریان وهابیت از خود اختراع کرده تا کنترل بیشتری بر جامعه داشته باشد. آنها بر این عقیده اند که اگر ما زنان را تحت کنترل داشته باشیم تمام جامعه را در کنترل داریم.

وی افزود: از طرفی منال هیچ قانونی را در عربستان نقض نکرد. هیچ قانونی درباره منع رانندگی زنان در عربستان وجود ندارد. این تنها یک رسم و سنت قدیمی در کشور ما است و حکومت در صورت سنت شکنی از طرف مردم حق مداخله ندارد.