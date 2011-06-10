  1. استانها
  2. لرستان
۲۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۴۶

فروزش خبر داد:

مرحله شهرستانی مسابقات ملی مهارت در لرستان برگزار شد

مرحله شهرستانی مسابقات ملی مهارت در لرستان برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان از برگزاری مرحله شهرستانی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت به طور همزمان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فروزش پیش از ظهر جمعه در این رابطه اظهار داشت: دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت مرحله شهرستانی در 27 حرفه آموزشی در این استان برگزار شد.

وی فن آوری اطلاعات، کاربرد نرم افزارها، طراحی صفحات وب، آجر چینی، جوشکاری، کاشی کاری دیوار و کف، لوله کشی و گرمایشی، الکترونیک، کنترل صنعتی، تراش CNC، طراحی فضای سبز، تأسیسات الکتریکی، پلی مکانیک و نجاری گرایش اتصالات درب و پنجره را از جمله این رشته ها برشمرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان افزود: جواهرسازی، خیاطی گرایش فن آوری مد، قنادی، فن آوری اتومبیل، فن آوری برودتی، کابینت سازی، فن آوری طراحی گرافیک مبتنی بر رایانه، فن آوری اطلاعات کامپیوترهای شخصی، روباتیک، ساخت و تولید، مکاترونیک، طراحی مهندسی مکانیک فن و طراحی گرافیک از دیگر حرفه های آموزشی این دوره از رقابتها بود.

فروزش یادآور شد: مسابقات ملی مهارت طبق ضوابط و دستورالعمل در سطح مراکز آموزشی استان امروز - جمعه - راس ساعت 9 صبح بین رقابت کنندگان برگزار شد.

کد مطلب 1331749

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها