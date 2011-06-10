به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از جشنواره، 45 فیلم مستند بلند و 75 فیلم مستند کوتاه از سوی هنرمندان و فعالان این حوزه به جشنواره ارسال شده که از میان این تعداد، کارشناسان منتخب شورای برگزاری جشنواره 26 اثر را انتخاب کردند.

فیلم‌های کوتاه مستند جشنواره کمتر از 30 دقیقه و فیلم‌های بلند مستند در زمانی بیشتر از این موارد انتخاب شده‌اند و همچنین نظر نهایی هیات داوران بعد از بازبینی آثار متعاقبا اعلام و برگزیدگان این بخش در مراسم اختتامیه معرفی می‌شوند.

فیلم‌های "بعد از واقعه" به کارگردانی رضا مجلسی، "عشق به رنگ رنگ" به کارگردانی رضا رشیدیان، "شما نه میلیون دلار برنده شدید" به کارگردانی حسام دهقانی، "کلاه شیشه‌ای" به کارگردانی محسن خانجهانی، "وقایع نگاری یک عشق ناتمام" به کارگردانی امید وفایی، "تب" به کارگردانی احمد درویش علیپور، "شوک رمالی" به کارگردانی بهزاد صاحبقرانی، "شوک مامورین" به کارگردانی بهزاد صاحبقرانی، "خط قرمز" به کارگردانی غلامرضا بختیاری، "ماده دو" به کارگردانی محمود عیسی آبادی، "در انتهای فصل" به کارگردانی شیرین برق نورد، "عادت می‌کنیم" به کارگردانی محسن استادعلی، "من دین را دوست دارم" به کارگردانی رضا هاشم‌زاده، "قاچاق در کردستان" به کارگردانی امید غریبی، "آخرین غروب" به کارگردانی دلاور دوستانیان، "آخرین روزهای زمستان" به کارگردانی مهرداد اسکویی، "شهر شلوغ" به کارگردانی سعید تارازی، "کودکان یاسر" به کارگردانی خاطره حناچی، "وقتی همه چیز دیر می‌شود" به کارگردانی نغمه عافیت‌، "زنگار" به کارگردانی بهزاد صاحبقرانی، "انگار قصد ماندن دارد" به کارگردانی انسیه روشن، "زنگار شرکت هرمی" به کارگردانی بهزاد صاحبقرانی، "اتاق امن" به کارگردانی مشترک آیدا پناهنده و ارسلان امیری، "مشترک مورد نظر" به کارگردانی لقمان خالدی، "خواب و بیدار به کارگردانی ارد زند" و "کوچه‌های سرد" به کارگردانی طوفان نهان قدرتی از فیلم‌های راه یافته به بخش رقابتی جشنواره فیلم پلیس هستند.

چهارمین جشنواره فیلم پلیس با رویکرد "پلیس، سینما، پیشگیری اجتماعی" توسط معاونت اجتماعی ناجا 11 تا 14 تیر ماه برگزار و فیلم‌های منتخب هر بخش در سینما فلسطین به نمایش در می‌آیند.

