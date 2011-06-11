ترجمه جلد نخست «تجارب الامم» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر شامل رسائل و نوشته‌های پراکنده ابوعلی مسکویه است که در زمینه‌های مختلف به بحث و بررسی می‌پردازد. همچنین زمینه‌های گوناگون فلسفی، علم کلام و اخلاق ابوعلی مسکویه در این کتاب گردآوری شده است.

مطالب جلد نخست شامل دوره‌های تاریخی پیش از اسلام شامل پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان و دوره‌های تاریخی بعد از اسلام یعنی آغاز عصر اسلامی: روزگار پیامبر و خلفای راشدین (ابوبکر، عمر، عثمان) است که با دوره خلافت امام علی (ع) و امام حسن مجتبی (ع) به پایان می‌رسد.

تاریخ تجارب الامم متنی بازمانده از نیمه دوم قرن چهارم هجری است و به این دلیل ترجمه متون قدیمی با توجه به نثر آن، به واژگان پارسی گرایش بیشتری دارد. به ویژه در جلد نخست این اثر چون در موضوع تاریخ ایران پیش از اسلام است این مساله نمود بیشتری دارد و تعداد واژگان عربی راه یافته در متن کمتر است ولی از آغاز تاریخ اسلام به این سو، این ویژگی در زبان این ترجمه کم رنگ تر می‌شود.

مسکویه در تجارب الامم به ویژه در بخش اسلام، گزارش های تاریخ را به دلایلی به تلخیص نوشته است چنان که پیوند معنایی گزاره ها به آسانی مفهوم نمی گردد و در بسیاری از جاها، همین گزاره‌های ساده و کوتاه اشاره به داستانی بلند دارد که اگر دقت نشود سبب دور شدن خواننده از متن می‌شود.

مترجم برای دوری از این مسائل و پیوند بین متن کوشیده است ترجمه و متن با هم برابر باشد و از هر گونه تغیر یا فصل و وصل بی‌دلیل پرهیز کند. همچنین مراجعه به متون دیگر و توضیحات اضافی که گاهی در متن توسط مترجم اضافه شده است دشواری‌های عبارت‌های مبهم را تا حدی از بین برده است.

چاپ دوم این اثر با تجدید نظر و اضافات در مقدمه و حواشی در 564 صفحه، 2000 نسخه و قیمت 130 هزار ریال در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.