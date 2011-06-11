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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۹

سعیدی در گفتگو با مهر:

ورزش کبدی در یزد مظلوم واقع شده است / فعالیت 700 کبدی‌کار در یزد

ورزش کبدی در یزد مظلوم واقع شده است / فعالیت 700 کبدی‌کار در یزد

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کبدی استان یزد گفت: کمبود بودجه و مکانهای آموزشی و نوپا بودن این رشته در استان یزد سبب شده تا این ورزش نوپا در سالهای آغاز فعالیت خود مظلوم واقع شود.

فاطمه سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشینه ورزش کبدی اظهار داشت: کبدی فعالیت خود را ابتدا زیر نظر فدراسیون ورزشهای همگانی آغاز کرد اما از سال 84 به صورت مجزا فعالیت خود را ادامه داده است.

وی افزود: در استان یزد حدود 700 ورزشکار در بخش آقایان و بانوان در این رشته فعالیت دارند و این رشته تاکنون در شهرستانهای صدوق، میبد، تفت، خاتم، اردکان و ابرکوه راه‌ اندازی شده است.

سعیدی با اشاره به مشکلات موجود در این رشته ورزشی عنوان کرد: مشکلات و کمبودهای بسیاری در این رشته ورزشی نوپا وجود دارد که مهمترین آن عدم وجود بودجه کافی برای ساماندهی اصولی این ورزش است.

وی ادامه داد: رشته کبدی در استان یزد به دلیل عدم برخورداری از بودجه کافی، میزبانی مسابقات کشوری را از دست می دهد.

سعیدی بیان داشت: سال گذشته به دلیل کمبود بودجه، توانایی پرداخت حقوق مربیان را نداشتیم و تنها علاقه به این ورزش، انگیزه مربیان برای آموزش ورزشکاران بوده است.

وی افزود: با وجود همه این مشکلات، پنج نفر از اعضا کبدی استان یزد به اردوهای تیم ملی دعوت شده اند و سال گذشته نیز تیم جوانان استان یزد به لیگ برتر کشور راه یافت.

سعیدی ادامه داد: در حال حاضر مشغول آماده سازی تیم جوانان برای اعزام به مسابقات برون مرزی مالزی (بانوان) و پاکستان (آقایان) هستیم که البته اعزام تیمها به تامین بودجه تا زمان برگزاری مسابقات بستگی دارد.

وی اظهار امیدواری کرد: به همت اداره کل تربیت بدنی یزد و فدراسیون کبدی، مشکل محل تمرینات و سالنهای آموزشی این رشته نیز برطرف شود.

کد مطلب 1331771

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