فاطمه سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشینه ورزش کبدی اظهار داشت: کبدی فعالیت خود را ابتدا زیر نظر فدراسیون ورزشهای همگانی آغاز کرد اما از سال 84 به صورت مجزا فعالیت خود را ادامه داده است.

وی افزود: در استان یزد حدود 700 ورزشکار در بخش آقایان و بانوان در این رشته فعالیت دارند و این رشته تاکنون در شهرستانهای صدوق، میبد، تفت، خاتم، اردکان و ابرکوه راه‌ اندازی شده است.

سعیدی با اشاره به مشکلات موجود در این رشته ورزشی عنوان کرد: مشکلات و کمبودهای بسیاری در این رشته ورزشی نوپا وجود دارد که مهمترین آن عدم وجود بودجه کافی برای ساماندهی اصولی این ورزش است.

وی ادامه داد: رشته کبدی در استان یزد به دلیل عدم برخورداری از بودجه کافی، میزبانی مسابقات کشوری را از دست می دهد.

سعیدی بیان داشت: سال گذشته به دلیل کمبود بودجه، توانایی پرداخت حقوق مربیان را نداشتیم و تنها علاقه به این ورزش، انگیزه مربیان برای آموزش ورزشکاران بوده است.

وی افزود: با وجود همه این مشکلات، پنج نفر از اعضا کبدی استان یزد به اردوهای تیم ملی دعوت شده اند و سال گذشته نیز تیم جوانان استان یزد به لیگ برتر کشور راه یافت.

سعیدی ادامه داد: در حال حاضر مشغول آماده سازی تیم جوانان برای اعزام به مسابقات برون مرزی مالزی (بانوان) و پاکستان (آقایان) هستیم که البته اعزام تیمها به تامین بودجه تا زمان برگزاری مسابقات بستگی دارد.

وی اظهار امیدواری کرد: به همت اداره کل تربیت بدنی یزد و فدراسیون کبدی، مشکل محل تمرینات و سالنهای آموزشی این رشته نیز برطرف شود.