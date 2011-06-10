وضعیت حجاب در برخی دستگاههای دولتی مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های نماز جمعه سمنان گفت: باید حفظ عفاف و حجاب از ادارت و دستگاه های دولتی شروع شود تا در جامعه گسترش یابد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید جلوی بدحجابی در جامعه و برخی ادارات را بگیرند، اضافه کرد: در این زمینه توجیه گری از هیچ کس پذیرفته نیست.

نماینده سمنان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: هرچه مسئولان در این زمینه کند حرکت کنند اراذل و اوباش جدی تر می شوند.



خطیب جمعه سمنان به اشاره به توهین و ضرب و جرح یکی از روحانیون در تهران تاکید کرد: از دولت می خواهیم جدی تر عمل کند.



وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ماه رجب و آیین معنوی اعتکاف گفت: ماه رجب ماه برکت و شادی است و یکی از برکات این ماه شریف اعتکاف می باشد.



امام جمعه سمنان اعتکاف را یک مراسم انسان ساز دانست و گفت: اعتکاف بهترین اثر را بر روی جسم و روح انسان می گذارد.



وی با توصیه به اینکه خیرین مدرسه ساز، خیرین اعتکاف ساز نیز باشند و به برگزاری هرچه باشکوه تر این آیین الهی کمک کنند، گفت: مسئولان بودجه های فرهنگی را در برگزاری آیین اعتکاف اختصاص و هزینه کنند.