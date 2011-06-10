انتقاد امام جمعه قم از عدم ضمانت اجرایی قانون عفاف و حجاب

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم با اشاره به صدور احکام اعضای شورای انقلاب فرهنگی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: شورای انقلاب فرهنگی یک مرکز سیاست‌گذاری فرهنگی در کشور است و جایگاه بی‌بدیلی دارد.

وی با بیان اینکه امروز جنگ نرم دشمن بیداد می‌کند، تصریح کرد: فضاسازی برای اینکه جامعه اسلامی ما به سمت جامعه غربی برود بیداد می‌کند و گاهی مظاهر آن را در شهر تهران و برخی شهرهای کشور می‌بینیم.

امام جمعه قم با تاکید بر لزوم بررسی و تحقیق شورای انقلاب فرهنگی بر این موضوعات افزود: شورای انقلاب فرهنگی مصوبه خوبی در مورد عفاف و حجاب اسلامی تصویب کرده است اما مطالبه مردم ما ضمانت اجرایی برای این قانون است.

وی اضافه کرد: 10 الی 20 صفحه قانون تصویب کردن بدون ضمانت اجرایی برای مردم ما قانع‌کننده نیست.

آیت‌الله بوشهری با اشاره به مصدوم شدن امام جماعت مسجد دانشگاه علوم پزشکی در اثر حمله اراذل و اوباش به وی اظهار داشت: این طلبه عزیز چند روز قبل در یکی از خیابان‌های تهران نهی از منکر کرد و اراذل و اوباش به وی حمله ور شدند و نزدیک بود بینایی خودش را از دست بدهد.

وی تاکید کرد: نباید در جامعه ما امر به معروف و نهی از منکر این گونه باشد که افراد ناهی از منکر احساس امنیت نکنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مسئولیت دست اندر کاران امر را در این مورد مهم دانست و گفت: مسئولین امر باید فضای جامعه را فضایی امن برای آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار دهند.

حسینی بوشهری با تقدیر از تجلیل مراجع تقلید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و متدینین کشور از حجت‌الاسلام فروزش امام جماعت مسجد دانشگاه علوم پزشکی اظهار داشت: ‌بنده دیروز با ایشان تماس گرفتم و عرض کردم که شما براساس غیرت دینی خود به صحنه آمدید و اجر شما با رسول‌الله (ص) است

وی اظهار امیدواری کرد که با تلاش دست اندر کاران امر فضای جامعه نسبت به فریضه امر به معروف و نهی از منکر عطرآگین شود.

تحلیل شرایط کنونی کشورهای منطقه، تقدیر از مردم برای حضور در مراسم گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره) میلاد پربرکت امیر المومنین(ع) و امام جواد(ع) و تشریح برکات ماه رجب از دیگر محورهای سخنرانی آیت‌الله بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه قم بود.

اسرائیل دچار شوک عجیبی شد

امام جمعه قم با بیان اینکه دو حادثه به وجود آمد که اسرائیل دچار شوک عجیبی شده است، به تشریح این دو جریان پرداخت و گفت: یکی از این روزها سالروز شروع اشغالگری نظام صهیونیستی بود که مردم فلسطین از مناطق مختلف وارد صحنه شدند و سیم خاردارها را کنار زدند و در حالی که کلیدهای خانه‌هایشان به دستشان بود به اسرائیل اعلام کردند که باید از خانه‌هایشان بیرون بروند.

وی اضافه کرد:‌ جریان دوم یادآوری جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل بود که مردم در این روز جانشان را در طبق گذاشتند و به رژیم صهیونیستی اعلام کردکند که نخواهند گذاشت در این سرزمین احساس آرامش کند.

حسینی بوشهری با اشاره به تحولات یمن تصریح کرد: گرچه علی عبدالله صالح برای مداوا به عربستان رفته است ولی انشاءالله همان طوری که ملت ما و مردم یمن انتظار دارند این رفتن برگشتی نخواهد داشت.

وی در مورد جنایات آل سعود و آل خلیفه در بحرین اظهار داشت: جنایاتی که در بحرین به وقوع می‌پیوندد با چراغ سبز آمریکا است.

امام جمعه قم ادامه داد: ولیعهد بحرین به ‌آمریکا می‌رود و با استکبار جهانی دست دوستی می دهد. بعدها هم اعلام کردند که از پادشاه بحرین حمایت خواهند کرد.

وی خطاب به آمریکا گفت: آمریکای جنایتکار بدان و آگاه باش که ظلم باقی نخواهند ماند و دیکتاتورهای منطقه یکی پس از دیگری خواهند رفت و ما روزی شاهد فروپاشی ایالات متحده مثل بلوک شرق خواهیم بود.

تشریح مطالبات امام خمینی(ره)

امام جمعه قم از احساس عشق و ارادت ملت ایران و مردم ولایی قم نسبت به امام خمینی(ره) در مراسم گرامیداشت رحلت آن بزرگوار تشکر کرد و گفت: علاقه‌ای که مردم نسبت به امام(ره) ابراز می‌کنند فقط اظهار ارادت به یک شخصیت تاریخی نیست بلکه اظهار ارادت به راه و مکتب امام خمینی(ره) است.

وی افزود: امام (ره)‌ برای ما نکاتی را مطرح کردند که در طول سالهای پس از رحلت ایشان مرد عنایت رهبر فرزانه انقلاب و مد نظر مردم ما بوده و هست.

آیت‌الله حسینی بوشهری تکیه بر اسلام ناب محمدی، تاکید بر مبارزه با استکبار، عدالت خواهی و حضور مردم در صحنه را از جمله مطالبات امام خمینی(ره) برشمرد و گفت: جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته شاهد تهدید و تحریم‌های زیادی از سوی دشمنان بود ولی ملت رشید ما حتی یک قدم هم در مواضع ضداستکباری خود مقابل آمریکا و دیگر ظالمان عقب نشینی نکردند.

وی تاکید کرد: آگاهی و بصیرت و هوشمندی مردم ما توطئه‌های فراوانی را در طول این سالها خنثی کرد و این مردم همچنان در سنگر مقاومت ایستاده و خم به ابرو نخواهند آورد.

امام جمعه قم این افتخارات را در پرتوی رهبری‌های مقام معظم رهبری دانست و اظهار داشت: در این سالها شرایطی بر این کشور گذشت که اگر رهبری‌های مقام معظم رهبری نبود معلوم نبود دشمنان علیه انقلاب اسلامی و مردم ما چه جنایت‌هایی می‌کردند.

میلاد امام جواد(ع) از تزلزل اعتقادی در شیعه جلوگیری کرد

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود فرا رسیدن 13 رجب میلاد امیرالمومنین(ع) و امام جواد(ع) را تبریک گفت و بر ضرورت تاسی از رفتار و منش آن بزرگواران تاکید کرد.

وی در مورد حساسیت میلاد امام جواد(ع) اظهار داشت: زمانی که امام جواد(ع) متولد شد و او را به دست مبارک علی ابن موسی الرضا(ع) دادند حضرت فرمود: این فرزند فرزندی است که برکتی بالاتر از آن برای شیعه وجود ندارد.

وی ادامه داد: ‌سن علی ابن موسی الرضا(ع) به 50 سال رسیده بود ولی هنوز آن بزرگوار فرزندی نداشت و این مسئله باعث تزلزل اعتقادی عجیبی در میان شیعه شد و میلاد امام جواد(ع) از این تزلزل جلوگیری کرده و پایبندی اعتقادی شیعه را استوار ساخت.

امام جمعه قم به سالروز شهادت آیت‌الله سعیدی اشاره کرد و گفت: آن بزرگوار به تمام معنا مقلد و مطیع و شیفته و دلباخته امام خمینی(ره) بود.

وی اضافه کرد: امام خمینی(ره) در نامه‌ای به ایشان اظهار داشتند که من قادر نیستم عواطف امثال شما را جواب دهم لکن خداوند متعال قادر است.

آیت‌الله حسینی بوشهری اخلاص، تقوا و شجاعت روحی آیت‌الله سعیدی را ستودنی دانست.

وی همچنین به فرارسیدن ماه رجب اشاره کرد و با تشریح برخی ویژگی‌ها و برکات این ماه تصریح کرد: ماه رجب یکی از ماه های حرام است که رحمت الهی در این ماه ریزش می‌کند.

وی اضافه کرد: ماه رجب ماه استغفار و روزه است و براساس سنت دیرینه اسلامی کسانی که توان و شرایط کافی دارند در این ماه به اعتکاف می‌پردازند.

آیت‌الله بوشهری از تلاش‌های انجام شده در راستای رونق بخشی به مراسم معنی اعتکاف تقدیر کرد و گفت: مقام معظم رهبری بارها به این نکته تاکید کردند که اگر در بعضی از جاها ریزش داشتیم اما در مراسم‌هایی همچون اعتکاف شاهد رویش بودیم و نسل جوان در این مراسم شرکت می‌کنند.