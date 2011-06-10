نوروزی و افشین از فولاد جدا نمی شوند/ ادامه مذاکره با بازیکنان جدید

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی درج اخباری در روزهای اخیر در مورد جدایی رضا نوروزی و آرش افشین از تیم فولاد خوزستان و انتقال آنها به سایر تیم های لیگ برتری فوتبال کشور باید عنوان کنم که این دو بازیکن با باشگاه فولاد دارای قرارداد معتبر هستند و فصل آینده نیز در همین تیم به میدان می روند.

وی افزود: از قرارداد رضا نوروزی با باشگاه فولاد یک فصل و از قرارداد آرش افشین دو فصل دیگر باقی مانده و طبیعتا این دو بازیکن همچنان بازیکنان فولاد خوزستان محسوب می شوند و اجازه انتقال به سایر تیم ها را ندارند مگر اینکه رضایت این باشگاه را جلب کنند که این امر با توجه به اعلام نیاز سرمربی فولاد خوزستان به آنها بعید به نظر می رسد.



ابن قاسم همچنی عنوان کرد: مذاکرات مسئولان باشگاه با گزینه های مدنظر مجید جلالی همچنان و به نحو مطلوب در جریان است و با توجه به شروع نقل و انتقالات لیگ برتر از روز شنبه بیست و یکم خردادماه، در روزهای آینده خبرهای خوشی در این زمینه به اطلاع هواداران فولاد خواهد رسید.



سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان تصریح کرد: مجید جلالی در این زمینه فیلم تعداد زیادی از مسابقات لیگ دسته اول و رده های امید و جوانان در فصل گذشته را به دقت بررسی کرده و در روزهای گذشته با نفرات موردنظرمان مذاکره کردیم و در چند روز آینده با این بازیکنان قرارداد منعقد خواهیم کرد.



وی از این بازیکنان و سایر گزینه های مورد نظر کادر فنی به عنوان بازیکنان تاثیرگذار یاد کرد و ابراز امیدواری کرد: با وجود بازیکنان فوق، تیم فولاد خوزستان فصل آینده به نتایج بهتری در مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور و جام حذفی دست یابد.