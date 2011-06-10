نماینده مازندران در لیگ برتر شطرنج حریفان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات لیگ برتر شطرنج مردان (جام اندیشمندان) با حضور 11 تیم به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.



تیم صنایع شیشه رها ساری با تیم های دانشگاه آزاد، افق ماندگار قزوین، تربیت بوشهر، نظام پزشکی ایران، آذرخش سرخون بندرعباس، تربیت زنجان، مهندسی ایریسا اصفهان، تربیت قم، ملی پوشان (پرسپولیس سابق) و فرآورده های آذرخش خراسان رضوی همگروه شد.



هفته نخست این مسابقات دوم و سوم تیرماه به میزبانی صنایع شیشه رها ساری برگزار می‌شود.



این درحالی است که مازندران درلیگ برتر بانوان که با حضور 9 تیم برگزارمی شود، تیم نداده و صرفا به حضور در لیگ برتر مردان اکتفا کرده است.



نماینده مازندران هفته نخست این مسابقات را در خانه شطرنج مازندران در ساری میزبانی خواهد کرد.

