توجه نیکزاد به پروژه های مسکن بیش از راه بود

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت راههای ارتباطی ایمن و مناسب از محورهای توسعه اقتصادی هر استان است اما متاسفانه خراسان شمالی در زمینه راههای روستایی و بین شهری با مشکلات مختلفی روبرو است که وعده سفر وزیر مسکن و شهرسازی که سرپرست وزارت راه و ترابری نیز هست، این امیدواری را به وجود آورد که سرانجام می توان در سال جهاد اقتصادی با حرکتی جهادی راه های دسترسی استان را ایمن کرد تا پایان سال به بهره برداری رساند.

نخستین سفر علی نیکزاد سرپرست وزارت راه و ترابری که به منظور بازدید از پروژه های راهسازی به استان خراسان شمالی انجام شد، تحت شعاع بازدید از پروژه های مسکن مهر قرار گرفت.

با نگاهی به تصمیماتی که در این سفر اخذ شد از جمله اعتباراتی که به کنار گذر شمالی بجنورد، ساخت قطعه اول محور بجنورد- آشخانه و اجرای مسیر چمن بید به گلستان اختصاص یافت.

می توان دریافت که نگاه سرپرست وزارت راه و ترابری به استان انتظارات مردم را آن چنانکه باید و شاید برآورده نکرده است به عنوان مثال ساخت کنار گذر خراسان شمالی از پنج سال پیش آغاز شد که یکی از دغدغه های مردم و مسئولان است.

ساخت این کنار گذر در کش و قوس تامین اعتبار و تملک زمین و دیگر مشکلات تاکنون به پایان نرسیده است در حالیکه با ساخت این کنار گذر می توان بسیاری از مشکلات ترافیک شهری از جمله تصادفات در مسیر کمربندی بجنورد را کاهش داد.

حضور سرپرست وزارت راه و ترابری فرصتی بود که می توانست به حل این مشکل کمک کند درحالی که این گونه نشد و تزریق اعتبار قطره چکانی نمی تواند به ساخت کنار گذر حتی تا پایان سال کمک کند.

پروژه محور بجنورد- آشخانه و چمن بید به گلستان نیزاز پروژه هایی است که از ابتدای تشکیل خراسان شمالی تاکنون وعده آن هر ساله داده می شود و با وجود اقداماتی که در بخشی از این مسیر انجام شده است اما متاسفانه روند اجرای پروژه های راهسازی در این مسیر بسیار کند است.

ساخت محور چهار بانده بجنورد - اسفراین آرزوی بزرگ مردم خراسان شمالی

همچنین ساخت محور چهار بانده بجنورد به اسفراین نیز از آرزوهای بزرگ مردم استان است.

با نگاهی گذرا به بازدید علی نیکزاد از پروژ های راهسازی استان و مصوباتی که وی در مورد اعتبارات، مقدار اعتبار ها و هم چنین راهکارهایی که برای اجرای پروژه ها داده شده امیدورای مردم استان به تحول و جهشی سریع در بخش راه و راهسازی کم رنگ شده است.

و اکنون این سوال پیش می آید با توجه به کاهش 19 درصدی اعتبارات عمرانی، آیا اعتبارات مصوب شده ملی و استانی در این بخش تامین خواهد شد و اگر تامین شود تخصیص آن صد در صد خواهد بود یا نه؟

از سویی امسال وزارت راه و ترابری سال جهاد آسفالت راههای روستایی اعلام کرده است و با توجه به این که در این حدود با میانگین کشوری فاصله قابل توجهی داریم منتظر بودیم که سرپرست وزارت راه و ترابری توجه ویژه ای به این بخش هم داشته باشد اما متاسفانه این گونه شد و سرجمع اعتباراتی که به بخش راه های استان اختصاص پیدا کرد کمی بیش از 190 میلیارد ریال است که با توجه به هزینه هایی که برای ساخت هر کیلومتر راه روستایی و شهری باید تامین شود رقم قابل ملاحضه ای نیست.

این درحالی است که حضور وزیر مسکن و شهرسازی و راه و ترابری می توانست ره آوردهای بسیار خوبی را در زمینه توسعه استان داشته باشد و بدون تحت و شعاع قرار گرفتن توسط پروژه های مسکن مهر به پروژه های راهسازی پیش از گذشته توجه شود.