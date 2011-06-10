اعتکاف بهترین وسیله برای خودشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام غلامرضا شفیع زاده در خطبه های نماز جمعه با اعلام اینکه مومنان باید با آشنایی به فضایل ماه رجب ایام اعتکاف را به شکل مناسب گرامی بدارند، افزود: علاقه وافر جوانان به اعتکاف و راز و نیاز با معبود حقیقی نشان ‌دهنده خلوص و پاکی آنان است.

خطیب جمعه رشت با گرامیداشت روز 13 رجب میلاد حضرت علی (ع) گفت: حضرت امیر به عنوان مخلص‌ ترین عابد و زاهد الهی از هر فرصت و لحظه‌ ای برای عبادت خداوند و راز و نیاز با معبود استفاده می ‌کرد تا بتواند به تقویت روحی و عبادی خود کمک کند.

وی در ادامه بر لزوم برپایی مراسم اعیاد 13 رجب تاکید کرد و افزود: این مراسم امسال بیشتر و بهتر از سالهای گذشته با شکوه خاصی برگزار شود.

شفیع زاده همچنین با اعلام اینکه احیای امر به معروف و انجام نهی از منکر می ‌تواند از بروز برخی آسیبها و رفتارهای غلط در جامعه جلوگیری کند، گفت: این فریضه مهم باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی ضمن توصیه نمازگزاران به حفظ تقوای الهی یادآورشد: پرهیزگار و با تقوا باشید و دستورهایی که از شرع مقدس و ذات الهی صادر می شود پیروی و از محرمات اجتناب کنید.