پارسا مهر مدال طلای مسابقات تیروکمان جهان را برگردن آویخت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز شنبه و در ادامه مرحله دوم رقابتهای جام جهانی تیروکمان در آنتالیا ترکیه دو نماینده کشورمان در کمان کامپوند زنان مرحله فینال و رده بندی به مصاف حریفان خود رفتند.

در مسابقه فینال مهتاب پارسامهر با نتیجه 125 بر 113 موفق به شکست کمانداری از کرواسی شد و اولین نشان طلای کشورمان را در این رقابتها ازآن خود کرد. این نخستین مدال طلای تیم ایران در سال 2011 میلادی است.

در ادامه این دیدارها، سیده ویدا حلیمیان در مسابقه رده بندی برابر تیراندازی از روسیه قرار گرفت و با نتیجه 108 بر 116 مغلوب وی شد تا به عنوان چهارمی جهان بسنده کند. عصر امروز شنبه و در ادامه این مسابقات، امیر کاظم پور دیگر نماینده ایران در فینال کمان کامپوند مردان به مصاف تیراندازی ازآمریکا خواهد رفت. وی مدال نقره خود را مسجل کرده و هم اکنون برای نشان طلا مسابقه می دهد.

فردا در آخرین روز این مسابقات، تیم کامپوند زنان کشورمان برای کسب مدال طلا با تیم آمریکا مسابقه می دهد.

دومین مرحله از رقابتهای جام جهانی تیراندازی باکمان از 17 تا 22 خردادماه در آنتالیا ترکیه برگزار می شود. این رقابتها هرسال در 5 مرحله برگزار می شود. تیم ایران درمرحله اول این مسابقات در کرواسی موفق به کسب مدال برنز تیمی کامپوند مردان شده بود.