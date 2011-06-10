۲۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

جام جهانی تیروکمان-ترکیه/

مدال نقره تیم کامپوند زنان ایران مسجل شد/ تیم مردان حذف شد

چهارمین روز از مرحله دوم مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی جهان در ترکیه با راهیابی تیم کامپوند زنان کشورمان به فینال این مسابقات و مسجل شدن سومین مدال نقره ایران پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات بعدازظهر امروز جمعه، تیم کامپوند زنان کشورمان در مرحله حذفی تیم به مصاف حریفان خود رفت.  این تیم در این مرحله با شکست تیم های ترکیه، مکزیک و ونزوئلا موفق به حضور در مسابقه فینال شد.

به این ترتیب تیم تیروکمان کشورمان سومین مدال نقره جهانی خود را در آنتالیا مسجل کرد. فینال این مسابقات روز یکشنبه و با رویا رویی تیم ایران مقابل آمریکا پیگیری خواهد شد.

اما در بخش تیمی مردان هم تیم کامپوند کشورمان درهمان اولین مسابقه دور حذفی برابر تیم انگلستان شکست خورد و از راهیابی به مراحل بعد بازماند.

تاکنون تیم ایران سه مدال نقره خود را در مسابقات جهانی ترکیه مسجل کرده است. مهتاب پارسا مهر و امیر کاظم پور هر دو فردا برای کسب مدال طلا و نقره انفرادی کمان کامپوند مسابقه می دهند. تیم کامپوند زنان هم برای همین مدال به مصاف تیم آمریکا می رود. سیده ویدا حلیمیان هم فردا برای کسب مدال برنز رقابت می کند.

دومین مرحله از رقابتهای جام جهانی تیراندازی باکمان از 17 تا 22 خردادماه در آنتالیا ترکیه برگزار می شود. این رقابتها هرسال در 5 مرحله برگزار می شود. تیم ایران درمرحله اول این مسابقات در کرواسی موفق به کسب مدال برنز تیمی کامپوند مردان شده بود.

