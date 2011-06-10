به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی ظهر جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان اظهار داشت: اخیرا صحبت‌هایی پیرامون اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح می‌شود که با اصل این طرح در تضاد است.

وی با اشاره به اقدام انقلابی دولت در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: این طرح با تمام مزیت‌هایی که به همراه داشته نقص‌هایی نیز دارد.

امام جمعه موقت اصفهان تصریح کرد: دولت یارانه را به مردم پرداخت کرد تا خود آنها این پول را به ادارات و ارگان‌ها بدهند اما گویا درصدد است تا پول بیشتری در اختیار ارگان‌ها قرار بدهد که این موضوع با گفته‌های پیشین درباره اجرای این طرح در تضاد است.

وی با اشاره به اینکه دولت اجازه ندهد تا شیرینی هدفمند کردن یارانه‌ها در کام مردم تلخ شود، ادامه داد: قرار بر این بود تا مصرف کم شود و صرفه‌جویی افزایش پیدا کند نه اینکه پول بیشتری به ارگان‌ها داده شود.

آیت‌الله مهدوی بیان داشت: مسئولان استان دغدغه‌های مردم را در نظر بگیرند و آن را به مراکز تصمیم‌‌گیری انتقال دهند.

حرکت نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی مستمر باشد

وی در ادامه با اشاره به حمله دو جوان به یک روحانی در تهران افزود: این روحانی آمر به معروف که به دفاع از یک زن برخواسته بود، اکنون در آستانه نابینایی قرار گرفته است.

خطیب موقت جمعه اصفهان به تصمیم نیروی انتظامی برای برخورد با افراد بدحجاب اشاره و تصریح کرد: پیش از این بارها در تریبون‌های مختلف گفته می‌شد که باید با این بدحجابی‌ها برخورد شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اگر پوشش آن زن مناسب بود کسی به او متعرض نمی‌شد، گفت: پوشش بد دخترها و پسرها سبب تحریک به گناه و سلب آزادی افکار جوانان می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه پوشش‌های بد بانوان بارها سبب از بین رفتن بنیان خانواده و جدایی زن و مرد شده است، اضافه کرد: بدحجابی سبب کم‌کاری، بی‌توجهی به علم و دانش، خلافکاری و ایجاد روابط نامشروع می‌شود.

وی تاکید کرد: ترویج بدحجابی در میان جوانان آسان‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و موثرترین راه برای دشمنان در بحث تهاجم فرهنگی به حساب می‌آید.

آیت‌الله مهدوی افزود: مسئولان نیروی انتظامی باید مقابله با بدحجابی را با جدیت و به صورت مستمر ادامه دهند و مطمئن باشند که هم حمایت خداوند و هم رضایت مردم با آنها است.

حق استفاده از آب زاینده‌رود با ساکنان اطراف رودخانه است

وی در ادامه با اشاره به خشکسالی موجود در استان اصفهان تاکید کرد: پیشنهادی به برخی مسئولان دادم که حق استفاده از آب زاینده‌رود از نظر شرعی مربوط به افرادی شود که در اطراف رودخانه از مبدا تا انتها ساکن هستند و یا زمین کشاورزی دارند.

خطیب موقت جمعه اصفهان ادامه داد: افرادی که در اطراف زاینده‌رود چه در داخل استان اصفهان و چه در خارج آن زندگی می‌کنند نباید از آب آن استفاده کنند چرا که حق‌آبه مربوط با کسانی می‌شود که در مسیر رودخانه زندگی می‌کنند.

وی اضافه کرد: نمی‌گویم آب استان‌های دیگری که از زاینده‌رود استفاده می‌کنند قطع شود بلکه باید معادل آب به آنها پول پرداخت شود تا بتوانند در زمینه‌های دیگری مشغول به کار شوند.

جوانان از لذت‌های معنوی اعتکاف بهره‌مند شوند

آیت‌الله مهدوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به نزدیک بودن ایام اعتکاف گفت: امسال هم همچون سال‌های گذشته استقبال چشمگیری برای حضور در مراسم معنوی اعتکاف صورت گرفته به صورتی که بسیاری از خواهران به علت کمبود مکان و مسجد نتوانستند برای حضور در این مراسم ثبت نام کنند.

وی افزود: جوانان سعی کنند تا از این لذت‌های معنوی در اعتکاف بهره‌مند شوند و با آرامش روحی مراسم را ترک کنند.

امام جمعه موقت اصفهان اضافه کرد: بسیاری از مشکلاتی که شاید سال‌ها مردم با آن گرفتار بوده‌اند در این ایام با دعای خالصانه برطرف شده است.