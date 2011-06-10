سرویس خدمات مخابرات در شیراز راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چنگیز امیری بعد از ظهر جمعه در نشست خبری به مناسبت راه اندازی سیستم جدید شرکت مخابرات استان فارس افزود: یکی از برنامه های در دست اقدام شرکت مخابرات خدمات ارزش افزوده مخابراتی است که در این راستا سیستم خدمات رسان "هشت ستاره" راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: این سیستم برای اولین بار در مشهد راه اندازی شد که به همین منظور نام این سیستم مخابراتی "هشت ستاره" گذاشته شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان فارس با بیان اینکه در این سیستم انواع اطلاع رسانی و خدمات رسانی متنوع ارائه می شود، تصریح کرد: شهروندان شهرستان شیراز که بدون کد قادر به شماره گیری هستند می توانند با استفاده از کد "هشت، ستاره" تلفن ثابت وارد این سیستم شود و از امکاناتی همچون پخش موسیقی، قصه، دعا، قرآن، نرخ سکه و ارز، فال حافظ، حدیث، وضعیت آب و هوا و اوقات شرعی استفاده کنند.

امیری با بیان اینکه طی یک ماه اول استفاده از این سیستم برای تمامی شهروندان شیرازی رایگان است، گفت: استفاده از این سیستم در یک ماه اول رایگان است ولی از ماه دوم در صورتیکه کد "هشت ستاره" را وارد کردید از شما درخواست عضویت سئوال می شود که شما می توانید با هزینه کرد ماهیانه سه هزار تومان از این خدمات استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه از طریق این سیستم انواع و اقسام خدمات و اطلاعات را می شود در اختیار علاقه مندان قرار داد، یادآور شد: در تلاشیم که با هماهنگی میان تمامی دستگاه های خدمات رسان از جمله اورژانس و سازمانهای دیگر تمامی شماره های خدمات رسانی را در این سیستم قرار دهیم.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس با بیان اینکه تمامی این زیر ساخت ها در طی سالهای گذشته در استان فارس فراهم شده است،تاکید کرد: فارس از جمله استانهایی است که در تمامی مباحث خدمات رسانی مخابرات و ایجاد زیر ساخت ها پیشتاز است و از این رو می توانیم انواع خدمات تلفنی و ارتباطی جدید را در این استان فعال کنیم.

امیری افزود: با هماهنگیهای صورت گرفته به زودی این سیستم خدمات رسانی در تمامی مراکز شهرستانهای فارس فعال خواهد شد.