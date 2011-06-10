اتحادیه اروپا در مسیر جدایی/ یورو بمبی ویرانگر در ساختمان اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در تحلیلی به قلم "گونتر نونن ماخر" نوشت : اتحادیه اروپا در مسیر جدایی قرار گرفته است. یورو به جای اینکه موتوری برای هماهنگی بیشتر در اروپا باشد خود به بمبی ویرانگر در ساختمان این اتحادیه تبدیل شده است.

در ادامه آمده است : این ائتلاف ارزی و اقتصادی دیگر ابزاری در اختیار ندارد تا در مواقع اضطراری سریع و کارساز عمل کند.

نویسنده همچنین خاطر نشان کرد: از ساعتهای اولیه تولد ائتلاف ارزی و اقتصادی یورو، این کلمات به جا مانده است که با معرفی واحد یورو دیگر هماهنگی در اتحادیه اروپا از بین رفتنی است، اما اینکه این ارزیابی تا چه حد صحت داشت، ما به صورت ضد و نقیض در ماههای گذشته آن را تجربه کرده ایم.

این ارزیابی که عضویت در صحنه یورو در شرایط تهدید کننده اقتصادی نقش بازدارندگی را دارد به مانند یک حباب شیشه ای آسیب پذیر است. چنین امری از نظر قوانین قراردادی و سیاسی ممکن نبوده و عواقب اقتصادی غیر قابل پیش بینی دارد.

نویسنده در ادامه با اشاره به بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا و با تاکید بر اینکه برخی بازیگران اصلی در این اتحادیه با چترهای نجات اقتصادی گوناگون بدون اینکه پایانی برای این بحران را مد نظر قرار دهند به میدان آمدند، نوشت : به این دلیل که واقعا هیچ کس نمی دانست وضعیت به چه شکلی ادامه پیدا خواهد کرد مدیریت بحران در چنین شرایطی بسیار افتضاح بود.

در ادامه آمده است : کشورهای عضو اتحادیه با هم دعوا می کنند. به این ترتیب به جای اینکه یورو به یک موتور هماهنگی در اتحادیه اروپا تبدیل شود، مانند یک بمب در کنار تیرآهنهای ساختمان اروپایی عمل می کند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به مسئله ملی گرایی در اتحادیه اروپا اشاره کرد و نوشت : مطمئنا در دریای ناامنی های اتحادیه اروپا، تنها یک چیز قابل مشاهده است و آن اینکه این اتحادیه در مسیر جدایی قرار دارد. این نشان می دهد که این اتتلاف ارزی و اقتصادی ابزار لازم را در اختیار ندارد تا در شرایط اضطراری سریع و کارساز عمل کند.

بحران اقتصادی در این اتحادیه نشان داد که مشکلات اقتصادی و مالی تا چه حد بین دولتهای عضو این اتحادیه در دهه های اخیر جدایی انداخته است.

نویسنده در بخش پایانی این مطلب با تاکید بر اینکه یک ارز مشترک بدون یک ائتلاف سیاسی مشترک در اروپا شکل نمی گیرد، نوشت : شاید اروپا به این بحران نیاز داشت تا بتواند آن روحیه اصلی گذشته خود را دوباره زنده کند. تنها کسی که شجاعت دارد می تواند برنده آینده باشد.