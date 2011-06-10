همایش بررسی چالشهای زیست محیطی کرج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بررسی چالشهای زیست محیطی کرج به مناسبت هفته محیط زیست دوشنبه 23 خردادماه جاری در سالن اجتماعات غدیر فرمانداری کرج برگزار خواهد شد.

طبق برنامه ریزی ها این همایش در محل فرمانداری شهرستان کرج برگزار می شود و مسئولان دستگاه های ذیربط در آن حضور خواهند داشت.

همچنین همایش یادشده با حضور استادان و محققان حوزه محیط زیست و به همت اتاق فکر و گروه مشاوران فرمانداری کرج برگزار خواهد شد.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، در این همایش محورهای مختلف زیست محیطی شهرستان در راستای اهداف مربوطه مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.

این امر با هدف ارتقای سطح آگاهی مردم و مسئولان و مشارکت مردم برای کاهش مشکلات زیست محیطی صورت خواهد گرفت.

همایش یادشده ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد. مسائل مرتبط با آب و آبخوان، پسماند و معضلات زیست محیطی شهرستان از دیگر مسائلی است که در این همایش بررسی خواهد شد.