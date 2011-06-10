اکبریان:دیپلماسی پارلمانی در توسعه روابط کشورها مثمر ثمر است

عزیز اکبریان نماینده کرج که در سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به اندونزی وی را همراهی می کند در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر با بیان اینکه سفر لاریجانی به سنگاپور و اندونزی سفر پربرکتی برای جمهوری اسلامی ایران بود، گفت: این سفرها می‌تواند دیپلماسی ما را پویا و فعال کند.

وی با بیان اینکه نسبت به عدم وجود چنین سفرها و مذاکراتی به وزارت خارجه انتقاداتی داشته‌ایم، گفت: دیپلماسی پارلمانی می‌تواند کمک کننده به وزارت خارجه باشد. در اوج جنگ هم که شرق و غرب بر علیه ما بود یکی از راه‌های فعال کردن دیپلماسی ما دیپلماسی پارلمانی بود.

اکبریان گفت: گاهی اقدامات قوه مجریه در توسعه روابط کارساز نیست و این قوه مقننه است که می‌تواند گره‌ها را باز کند. بنابراین باید از دیپلماسی پارلمانی به نحو احسن استفاده کنیم.

نماینده کرج با اشاره به ارتباط نزدیک پارلمان‌های ایران و اندونزی گفت: زمانی که دولت اندونزی علیه ما در حوزه هسته‌ای رای داد پارلمان این کشور دولت را تا مرز سقوط کشاند بنابراین ما می‌توانیم از این ارتباط با کشورهای مختلف استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اگر دو کشور ایران و اندونزی ارتباط فعالی باهم داشته باشند می‌توانیم در جهان اسلام از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.

اکبریان در مورد صدور بیانیه مشترک ایران و اندونزی را در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت اشغالگری ، گفت:‌امضای این نوع بیانیه قدم مثبتی بود که در این سفر برداشته شد و نشانگر این است که دیپلماسی پارلمانی ما تا چه حد می‌تواند فعال باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه دستگاه وزارت خارجه از این نوع اقدامات کمتر انجام می‌دهد و نسبت به آن قصور داشته است.

اکبریان در خصوص سفر لاریجانی به سنگاپور هم گفت: تعداد مسلمانان کشور سنگاپور اندک هستند و متاسفانه هنوز سفارت جمهوری اسلامی در این کشور دایر نشده است. علت این است که سنگاپور کاملاً تحت نظارت غربی‌ها اداره می شود. بنابراین همین حضور ما در سنگاپور و مذاکره با مقامات این کشور و نظرات مثبتی که نسبت به مسایل منطقه داشتند برای ما بسیار حایز اهمیت است.