به گزارش خبرنگار مهر، یزدان میرزادگی مستند ساز به تازگی ساخت مستندی داستانی درباره قطع انگشتان مردم روستای گاودانه را به اتمام رسانده و این مستند با پایان یافتن مرحله تدوین در مرحله صداگذاری است.

این کارگردان جوان درباره نحوه آشنایی با مردم روستای گاودانه گفت: چندی پیش در یکی از مجلات گزارشی درباره این روستا خواندم و بعد هم با گزارشگر این متن تماس گرفتم. زمانی که متوجه شدم تا امروز فیلمی درباره این روستا ساخته نشده اول تعجب کردم و بعد هم برای ساخت این فیلم دست به کار شدم.

وی ادامه داد: این فیلم مونتاژ موازی دارد و در قالب خبری ارائه شده است. همچنین به جز زمان اصلی فیلم که 11 دقیقه است، انتهای آن سه دقیقه تصویر قرار داده‌ام و دو دقیقه هم نریشن دارد.

میرزادگی همچنین افزود: این مستند در دسته بندی مستندهای اجتماعی قرار می گیرد و به عقیده من باعث التهاب جامعه می‌شود. این سوژه به مسائل سیاسی هم کشیده شده و تا امروز بازتاب زیادی میان مردم داشته است.

وی در خصوص نحوه نمایش این مستند خاطر نشان کرد: قطعا درصدد نمایش آن هستیم اما فکر می‌کنم نمی‌توانیم یه صورت گسترده آن را نمایش دهیم. من به دنبال نمایش فیلم در موسسه‌های نمایش خانگی هستم اما اگر این اتفاق هم نیفتاد فیلم را به صورت دی ودی دی در اختیاز مردم قرار می‌دهم.

روستانشیانی محروم در استان کهگیلویه و بویراحمد برای خروج از روستا مجبورند از رودخانه ای که بین جاده و محل زندگیشان واقع شده با "گرگر" عبور کنند. گرگر تا به حال انگشت دست اعضای چندین خانواده روستایی را قطع کرده است.

پیش از این نیز مستندی با عنوان "گاودانه" از زندگی مردم و کودکان روستای گاودانه در استان کهگیلویه و بویراحمد ساخته شده است که به نحوه زندگی، مشکلات و اتفاقات مشترک بین اهالی در استفاده از وسیله حمل و نقل " گرگر" که باعث قطع انگشت دستان آنها شده است می‌پرازد.