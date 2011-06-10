قشقاوی مطرح کرد: لزوم تشکیل سفارتخانه دایمی ایران و سنگاپور

حسن قشقاوی که لاریجانی را در سفر به سنگاپور و اندونزی همراهی می کرد، در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر با اشاره به سفر هیئت پارلمانی ایران به این دو کشور گفت: اولین بار است که از سوی ایران هیئت پارلمانی در سطح رئیس قوه مقننه به سنگاپور سفر می‌کند. گرچه رئیس مجلس سنگاپور و وزیر خارجه سابق این کشور قبلاً به ایران سفر داشتند.

وی گفت: سنگاپور به لحاظ وسعت و جمعیت کشوری کوچک است اما نشاط اقتصادی قوی دارد و حجم روابط ما با این کشور دو میلیارد دلار است. اگر چنانچه شرایط بهتری فراهم شود این سطح روابط قابل توسعه است.

وی با اشاره به دیدارهای لاریجانی با مقامات عالی این کشور گفت: در صورتی که بتوانیم همان طور که بین مسئولان توافق شد سفارت جمهوری اسلامی در سنگاپور از حالت تردد به سفارت دایمی تبدیل شود پیشرفت خوبی کرده‌ایم.

قشقاوی افزود: این نکته مورد تاکید طرف ایرانی بود که سفیر دایم در پایتخت‌های دو کشور ایران و سنگاپور می‌تواند موجب افزایش مناسبات بین دو کشور شود.

وی در پاسخ به این سوال که چه مانعی بر سر راه استقرار سفارت وجود داشته است، گفت: مانع خاصی نبوده است. این یک عمل متقابل است و دو کشور تا کنون در قالب سفارت ترددی با هم ارتباط داشته‌اند.

قشقاوی گفت: شاید دلیل آن اقتصادی و در نظر گرفتن هزینه استقرار یک سفارت دایمی باشد اما با توجه به حجم روابط اقتصادی دیگر نمی‌تواند موضوع هزینه‌ های احتمالی اقتصادی برای استقرار سفارت دایم خیلی حایز اهمیت باشد.

وی با اشاره به سفر لاریجانی به اندونزی نیز گفت: دو کشور ایران و اندونزی روابط پارلمانی فعالی با هم دارند و آقای مرزوق علی رئیس مجلس نمایندگان اندونزی و همچنین رئیس مجلس مناطق این کشور سفرهایی به ایران داشته‌اند.

وی افزود: علاوه بر روابط دو جانبه پارلمانی ما همواره در سطوح بین‌المللی و بین المجالس اسلامی هم ارتباط خوبی با هم داشتیم. مخصوصاً این که مواضع اندونزی در مسایل منطقه و اسلام و جهان بسیار به موضع جمهوری اسلامی ایران نزدیک است.

قشقاوی به صدور بیانیه مشترک ایران و اندونزی در خصوص حمایت از مردم فلسطین و رفع محاصره غزه اشاره کرد و گفت: دو کشور نسبت به موضع فلسطین و رفع محاصره غزه مواضع مشترکی دارند. آقای مرزوق علی جزو معدود روسای مجالسی بود که حتی در زمان محاصره غزه در زمان دولت حسنی مبارک با کمک رئیس پارلمان وقت مصر سفری به غزه داشت. در واقع آن سفر اولین شکست حصر غزه بود.

وی گفت: در اجلاس بین المجالس اسلامی که سال گذشته در سوریه برگزار شد، توافق شد 7 تن از اعضای عالی رتبه پارلمان‌های هفت کشور مسلمان سفری به غزه داشته باشند که چون شرایط به خاطر ممانعت‌های رژیم مبارک به وجود نیامد این سفر انجام نشد اما در حال حاضر با تحولات منطقه امید می‌رود با کمک مصری‌ها سفر به غزه شکل بگیرد که این می تواند گام مفیدی برای شکستن انحصار باشد.

قشقاوی در بخش دیگر یا از این گفتگو گفت: حجم روابط اقتصادی ما با اندونزی متناسب با ظرفیت جمعیتی و امکاناتی دو کشور نیست. ما یک میلیارد و 200 میلیون دلار روابط اقتصادی با اندونزی داریم که قطعاً قابل توسعه است و باید در این زمینه بیشتر تلاش کنیم.

وی تاکید کرد: مردم مسلمان اندونزی و مالزی که همسایه این کشور است به مردم ایران و انقلاب اسلامی علاقمند هستند و ما مشکل خاصی در توسعه روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با این کشورها نداریم.