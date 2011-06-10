حضور تیم نورآوران سلامت در لرستان / مداوای مردم شول آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست برنامه ریزی اجرای طرح خیرخواهانه نورآوران سلامت در منطقه محروم شول آباد از توابع شهرستان الیگودرز به ریاست رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان و با حضور رئیس دفتر و مدیر کل مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و معاونین بهداشتی، درمانی و آموزشی علوم پزشکی لرستان و فرمانده بسیج جامعه پزشکی استان برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیر بیمارستان چشم پزشکی نور تهران، مدیر مرکز تحقیقات این بیمارستان و مدیر اجرایی پروژه نورآوران سلامت برگزار شد راههای اجرای بهتر طرح خیرخواهانه نورآوران سلامت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بنابر این گزارش رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان و قائم مقام وزیر بهداشت در استان در این جلسه با اشاره به ارزش و منزلت والای اقدامات خیرخواهانه پزشکان و اعضای تیم درمانی نورآوران سلامت در خدمت به محرومین اظهار داشت: امروز در جامعه اسلامی، خدمت به محرومین و مستضعفان افتخاری عظیم است که نصیب این گروه خیر شده است.

اردشیر شیخ آزادی با بیان اینکه این تیم درمانی با ارائه خدمات درمانی خوب و ارزشمند خود به ساکنین مناطق محروم کشور، کار بسیار بزرگی انجام می دهند، تصریح کرد: این خدمتی در خور تحسین و تقدیس است که باید قدر و ارزش آن گرامی داشته شود و در زمینه ترویج آن در سایر ابعاد نیز توجه ویژه صورت گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و رئیس مرکز بهداشت استان نیز با تقدیر از حضور گروه خیریه نورآوران سلامت، اظهار داشت: این گروه منطقه محروم شول آباد لرستان را برای انجام اقدامات خداپسندانه درمانی خود انتخاب کرده اند.

امید علی پاپی از اقدامات این معاونت در راستای اجرای هر چه بهتر این طرح ارزنده خبر داد و بیان داشت: تیم های درمانی معاونت بهداشتی دانشگاه متشکل از چشم پزشک، پزشک عمومی و اپتومتریست از بین ساکنین این منطقه محروم اقدامات غربالگری خود را انجام داده اند.

وی ادامه داد: با معاینات انجام شده توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تاکنون بیش از 100 بیمار نیازمند به مداخلات جراحی تخصصی چشم پزشکی شناسایی شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: تا زمان استقرار تیم پزشکی نورآوران سلامت کلیه بیماران منطقه توسط تیم های این معاونت معاینه و تمامی بیماران نیازمند برای درمان های لازم مشخص خواهد شد.

بنابر این گزارش، گروه خیریه نورآوران سلامت به سرپرستی دکتر سیدحسن هاشمی از چشم پزشکان حاذق بیمارستان چشم پزشکی نور تهران، جمعی از چشم پزشکان، اپتومتریست ها، متخصصان بیهوشی، دندانپزشکان، تکنیسین های اتاق عمل، پرستاران و سایر علاقمندان مشارکت در این برنامه خیر است که با هدف ارائه خدمات درمانی و تخصصی رایگان تلاش می کنند با حضور در مناطق محروم کشور، خدمات چشم پزشکی و دندانپزشکی را به محرومین ساکن در مناطق محروم عرضه کند.

این گروه کلیه امکانات اعم از اتاق های عمل سیار، دارو، تجهیزات و امکانات خود را با سرمایه گذاری خیرین که بالغ بر چند صد میلیارد ریال بوده، با اتکا به توانمندی متخصصین و مهندسین بومی و به مراتب بهتر از مشابه خارجی، طراحی و مهیا کرده اند.

تیم خیریه نورآوران سلامت پیش از این در نهم بهمن ماه سال گذشته با استقرار در روستای محروم چاه گچی با جمعیت سه هزار و 327 نفر از توابع شهرستان خواف در استان خراسان رضوی، همه جمعیت این دهستان و حتی مراجعین مناطق همجوار را به تعداد سه هزار و 500 نفر تحت معاینه کامل چشم پزشکی قرار داده و صدها نفر از آنها را نیز تحت اعمال جراحی آب مروارید، ناخنک، DCR و صدها نفر را نیز تحت درمان های دندانپزشکی قرار داده است.

این تیم خیریه درمانی اکنون همت خود را جزم کرده است که از ابتدای دهه دوم تیرماه سال جاری این خدمات خداپسندانه را به دل منطقه محروم شول آباد لرستان برده و بیماران چشمی و مشکلات دندانپزشکی ساکنین این منطقه را نیز درمان کند.