به گزارش خبرنگار مهر، حسین بادامکی پس از قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشحالیم که توانستیم قولی که به هواداران داده بودیم را عملی کنیم و امسال را با قهرمانی و کسب جام به پایان برسانیم.

وی اضافه کرد: ملوان تیم خوب و شایسته قهرمانی هم بود اما ما با تجربه تر بازی کردیم و توانستیم با پیروزی در دو دیدار رفت و برگشت به عنوان قهرمانی دست یابیم.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: این قهرمانی شیرین ترین قهرمانی زندگی ورزشی ام بود زیرا با سختی بسیار و در شرایط دشوار بدست آمد.

وی با انتقاد از زمان برگزاری آزمایش دوپینگ تاکید کرد: این چه زمانی برای آزمایش دوپینگ بود که ما نفهمیدم جشن قهرمانی چه زمانی شروع شد و نتوانستیم در آن شرکت کنیم.

بادامکی در پایان در مورد وضعیت ادامه همکاری اش با پرسپولیس گفت: قراردادم به پایان رسیده است اما هنوز نمی‌دانم وضعیت برای ادامه همکاری با پرسپولیس چگونه می‌شود.