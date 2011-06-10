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۲۰ خرداد ۱۳۹۰، ۲۱:۴۴

شیشه اتوبوس پرسپولیس را شکستند/ تبریک ساکت به سرخپوشان

شیشه اتوبوس پرسپولیس را شکستند/ تبریک ساکت به سرخپوشان

در حالیکه اتوبوس تیم‌فوتبال‌پرسپولیس در حال ترک ورزشگاه تختی‌انزلی بود، هواداران ناراضی تیم ملوان با پرتاب سنگ شیشه این اتوبوس را شکستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اتوبوس حامل کادرفنی و بازیکنان پرسپولیس ساعتی پس از پایان مسابقه با اسکورت نیروی انتظامی در حال ترک ورزشگاه بود، ناگهان مورد حمله هواداران خشمگین تیم ملوان قرار گرفت.

بر اثر این اتفاق و پرتاب سنگی از سوی هواداران این تیم شهر انزلی، شیشه اتوبوس تیم پرسپولیس شکست اما به هیچ یک از بازیکنان و اعضای کادرفنی این تیم صدمه‌ای وارد نشد.

از سوی دیگر باشگاه سپاهان اصفهان هم با صدور بیانیه‌ای قهرمانی پرسپولیس در رقابت‌های جام حذفی را تبریک گفت که در این بیانیه آمده است: " قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس و شاگردان علی دایی در رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های ایران و راه‌یابی این تیم شایسته به لیگ قهرمانان آسیا را به سرپرست و مدیران، کادر فنی، بازیکنان و هواداران پرشور این باشگاه تبریک و شادباش می‌گوئیم."

در ادامه این اطلاعیه نیز آمده است: "دو تیم فوتبال پرسپولیس تهران و ملوان بندر انزلی در دور دیدار رفت و برگشت فینال رقابت‌های جام حذفی دو روز زیبا را در فوتبال ایران رقم زدند و برای این دو تیم  بزرگ فوتبال کشورمان و هواداران دوست داشتنی شان آرزوی موفقیت می‌کنیم."

کد مطلب 1331954

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