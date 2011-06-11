تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و یکم خرداد سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هشتم رجب سال 1432 هجری قمری و برابر است با یازدهم ژوئن سال 2011 میلادی.
- رقابتهای قهرمانی کشتی آزاد جوانان آسیا امروز در شهر جاکارتای اندونزی آغاز میشود که طی آن کشتی گیران کشورمان در اوزان 50 و 120 کیلوگرم به مصاف حریفان خود میروند.
- کلاس توجیهی داوران فوتبال کشور زیر نظر سه ناظر بینالمللی از فیفا و دو مدرس بینالمللی کشورمان از امروز در تهران آغاز میشود.
- دومین مرحله از رقابتهای جام جهانی تیراندازی با کمان ترکیه امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان در شهر آنتالیا پیگیری میشود.
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