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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۴۹

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: آغاز رقابت‌های قهرمانی کشتی آزاد جوانان آسیا و پیگیری رقابت‌های جام جهانی تیراندازی با کمان از مهم ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و یکم خرداد سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هشتم رجب سال 1432 هجری قمری و برابر است با یازدهم ژوئن سال 2011 میلادی.

- رقابت‌های قهرمانی کشتی آزاد جوانان آسیا امروز در شهر جاکارتای اندونزی آغاز می‌شود که طی آن کشتی گیران کشورمان در اوزان 50 و 120 کیلوگرم به مصاف حریفان خود می‌روند.

- کلاس توجیهی داوران فوتبال کشور زیر نظر سه ناظر بین‌المللی از فیفا و دو مدرس بین‌المللی کشورمان از امروز در تهران آغاز می‌شود.

- دومین مرحله از رقابت‌های جام جهانی تیراندازی با کمان ترکیه امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان در شهر آنتالیا پیگیری می‌شود.

کد مطلب 1331963

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