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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

عملیات گازرسانی به 40 روستای قزوین به پایان رسید

عملیات گازرسانی به 40 روستای قزوین به پایان رسید

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس مهندسی و اجرایی طرحهای شرکت گاز استان قزوین گفت: در سال گذشته با 130 میلیارد ریال اعتبار عملیات گازرسانی به 40 روستای استان به پایان رسید.

سید محمد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد روستاها و شهرهای گازدار شده در سال گذشته تعداد 40 روستا و شهر سگز آباد با اعتباری بالغ بر 130 میلیارد ریال از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

شریفی افزود: تاکنون 100 درصد مصوبات سفر اول در خصوص گازرسانی به روستاها در استان تحقق یافته و 70 درصد از مصوبات سفر دوم اجرایی شده است.
 
وی با اشاره به اجرای 500 کیلومتر شبکه و خط تغذیه در سال 89 درسطح استان افزود: از 40 روستای یاد شده هشت روستا در شهرستان قزوین، هشت روستا در شهرستان تاکستان، 11 روستا در شهرستان آبیک و 13 روستا در شهرستان بوئین زهرا قراردارند.
 
شریفی با تاکید بر انجام پروژه های گازرسانی در قالب مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به استان تصریح کرد: 20 درصد از مصوبات سفر سوم در بخشس گاز استان پیشرفت فیزیکی داشته و تلاش می کنیم با برنامه ریزیهای انجام شده در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز علاوه بر شروع عملیات اجرایی گازرسانی به 12 روستای منطقه طارم، گازرسانی به 60 روستا نیز در سال  90 به اتمام خواهد رسید.
 
کد مطلب 1331969

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