روزانه بیش از دو تن زباله خشک در قزوین جمع آوری می شود

زهرا همافر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: روزانه بیش از دو تن پسماند خشک قابل بازیافت جمع آوری می شود که از این میان 1.15 درصد معادل یعنی چهار تن و 300 کیلو گرم در روز زباله های خشک تتراپک تولید می شود.



همافر افزود: استفاده از پاکتهای چند لایه در صنایع بسته بندی مواد غذایی بر بهداشت و سلامت مردم و کیفیت مواد غذایی تاثیر گذاراست و از سوی دیگر به دلیل حجم زیاد آن سالها طول می کشد تا به چرخه طبیعت بازگردد.

وی با اشاره به مزایای استفاده از پاکتهای چند لایه در صنایع بسته بندی مواد غذایی بیان کرد: عمده مواد لبنی و آب میوه ها به دلیل فساد ناپذیری سریع در پاکتهای چند لایه بسته بندی می شوند و این پاکتها که لایه های آن از سه تا شش لایه متغیر است بسته به نوع مواد غذایی، از لایه های مختلف مقوایی، آلومینیومی و پلاستیکی تشکیل شده و همین چند لایه بودن باعث می شود، مدت زمان نگهداری موادغذایی حتی خارج از محیط یخچال افزایش یابد.

همافر با بیان اینکه وجود این پاکتها، محیط استریلی برای مواد غذایی فراهم می آورد که مانع تجمع و رشد میکروبها می شود تصریح کرد: به همان میزان که تتراپکها درخدمت صنایع غذایی قرار گرفته اند، به همان میزان بر آلودگیهای زیست محیطی افزوده شده است.

این مسئول گفت: وقتی این پاکتها در محیط پراکنده می شوند علاوه بر اینکه ظاهر محیط زیست را نازیبا می کنند تجزیه پذیری

طولانی مدت قسمتهای مختلف این پاکتها نیز خطرات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می کند.

وی یادآورشد: بخش پلاستیکی این پاکت ها 500 سال بعد تجزیه می شود و بخش آلومینیومی آن 100 سال طول می کشد تا به خاک برگردند.

همافر یادآورشد: این پاکتها به دلیل وجود ضایعات مواد غذایی، محل مناسبی برای تجمع، تکثیر و رشد انواع میکروب ها و حشرات موذی و دیگر جوندگان است در حالی که با تفکیک و بازیافت این پاکتها علاوه بر کاهش حجم زباله ها از خطرات زیست محیطی آن نیز می توان جلوگیری کرد.

