طرح ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان در استان قزوین اجرا می ‌شود

حسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح همزمان با ماه مبارک رمضان و با هدف ساماندهی بازار و کاهش تعرفه قیمت برخی از کالاها در استان قزوین آغاز می شود.

وی افزود: با همکاری اصناف کالاهایی شامل شیر، برنج، قند و شکر، روغن، گوشت قرمز و سفید، خرما، زولبیا و بامیه، حبوبات و لبنیات در استان توزیع می ‌شود.

وی بیان کرد: صنوفی که بیشترین همکاری را در توزیع و نظارت داشته باشد مدال ضیافت دریافت خواهند کرد.

رحیمی عنوان کرد: برای اجرای این طرح که با هدف تنظیم بازار و کاهش تعرفه قیمتها انجام می‌شود وزارت بازرگانی سهمیه این کالاها را برای استانها مشخص کرده است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی قزوین درباره میزان سهمیه اختصاص یافته به استان گفت: هنوز سهمیه استان اعلام نشده است.

رحیمی یاد آور شد: نمایشگاه ضیافت در شهر قزوین در شرکت نمایشگاههای بین المللی برگزار خواهد شد و فروش فوق العاده همزمان با اجرای این طرح در استان برپا می شود.

وی افزود: افزایش سطح کمی و کیفی محصولات عرضه شده در نمایشگاه امسال با همکاری اتحادیه‌ها در دستور کار سازمان بازرگانی استان قزوین قرار دارد.

