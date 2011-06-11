به گزارش خبرنگار مهردر بابل، حسن فلاح در جلسه رسیدگی به مشکلات میدان بار بابل افزود: دولت در سفر دوم به مازندران مصوبه احداث میدان تره بار بابل را با اعتبار 20 میلیارد ریال مصوب کرد که علیرغم شناسایی و معرفی زمین از سوی شورای اسلامی شهر بابل متاسفانه بازرگانی مازندران هیچ انگیزه ای برای اجرای مصوبه دولت را ندارد.



وی در خصوص صدور پایان کار برای میدان بار بابل افزود: به زودی با تشکیل جلسه ای مشترک با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و هیئت امنای میدان بار، نسبت به رفع موانع احتمالی اقدام خواهد شد.



علی کریمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی نیزگفت: امیدواریم با همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر و آب و فاضلاب وضعیت میدان بار بابل بهبود بیشتری پیدا کند.



بابل دومین شهرستان پرجمعیت مازندران است.