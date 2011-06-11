گنبد قطب ماهیان گرمابی گلستان/ رکود فعالیت 1500 هکتار از مزارع پرورش ماهی

غلامحسن قزاق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گنبد با تولید هشت هزار و 600 تن تولید آبزی پروری و تولید دو سوم آبزیان استان نیازمند صنایع تبدیلی دراین زمینه است.

وی افزود: پروژه مزارع الگویی برای اولین بار در گنبد در سال 88 آغاز به کار کرد و به صورت ادواری تا پنج سال ادامه دارد.

وی در ادامه با اشاره به استفاده از سیستم نوین هواگیری و برق و سایر خدمات کارشناسی در پرورش ماهی اظهار داشت: بیش از پنج تن ماهی در هر هکتار افزایش تولید داشته ایم.

قزاق افزود: در حال حاضر ماهی را با وزن بالا نیز رها سازی می کنیم و طول دوره رشد ماهی را با این کار کاهش داده ایم.



پروش ماهی در استخرهای کشاورزی

این مسئول شیلات گنبد از پروژه ماهی دار کردن استخر های آب کشاورزی از سال 79 در شهرستان خبر داد و گفت: این کار از سه واحد آغاز و در سال 89 به 81 واحد افزایش داشته است.

وی هدف از این کار را افزایش درآمد روستاییان و بالا یردن فرهنگ مصرف آبزی پروری عنوان کرد.

قزاق در ادامه از اجرای طرح مطالعه درمنطقه دیکچه با هدف احداث کانال بین مزارع و آبرسانی به موقع و سایر خدمات به مزارع و افزایش تولید و مکانیزلسیون کردن 9 مزرعه خبر داد.

وی با اشاره به مشکلات شیلات گنبد تصریح کرد: مهمترین مشکل ما خشکسالی به ویژه در نوار مرزی شهرستان است.

رئیس اداره شیلات گنبد احداث سد شیرین دره بر روی سرشاخه های اترک را از مهمترین عوامل خشکسالی در استان عنوان کرد و یادآورشد: هزار و500 هکتار از مزارع استان به دلیل خشکسالی غیر فعال شده است.

وی اعتبارات شیلات این شهرستان را هزار و 447 میلیون ریال عنوان کرد.