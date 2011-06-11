52 روستای مراوه تپه فقط یک آمبولانس دارند

حسن ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر کسی به بیمارستان نیاز پیدا کرد باید به کلاله برود که متاسفانه آنجا نیز پزشکان متخصص ندارد.

وی اظهار داشت: بخش گلیداغ با 27 هزارنفر جمعیت و 52 روستا به مدت دو سال بدون بخشدار اداره می شد تا اینکه اخیرا برای این بخش بخشدار تعیین شد.

ربانی افزود: با توجه به جمعیت و روستاهای پراکنده در این بخش و مسافت 80 تا 90 کیلومتری این روستاها تا مرکز شهرستان، مردم برای مراجعه به ثبت احوال، کمیته امداد، بهزیستی و حتی بانک باید به مراوه تپه یا کلاله مراجعه کنند.

وی افزود: خواستار این هستیم که نمایندگی این ادارات و حداقل یک شعبه بانک در این بخش تاسیس شود تا از رفت و آمدها و هزینه های مربوط ان مردم کاسته شود.

ربانی ادامه داد: همچنین در این بخش مشکلاتی چون اجرای طرح هادی، زمین ورزش و آب رسانی وجود دارد.

وی افزود: سه روستا در این بخش برق ندارند و چند روستا نیز برق پنج آمپر دارند و تقاضای دامداران این سه روستا اینست که برق رسانی شود.

عضو شورای اسلامی گلستان ادامه داد: روستای داشلی الوم متقاضی طرح کوچ است و قرار شد که روستا به یک کیلومتری مکان فعلی منتقل شود.

ربانی اظهار داشت: این روستا قرار بود طرح هادی داشته باشد که بعد دارای طرح تفکیکی شد.

وی گفت: کنار این روستا زمینی به مساحت 2.5 هکتار وجود دارد که به مدت 10 سال پیگیر هستیم که یک زمین ورزش در ان احداث کنیم اما تا بحال موفق نشده ایم.